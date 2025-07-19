薇帕颱風外圍環流通過中 粉專：高雄、屏東注意一波大雨強風

薇帕颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，影響至今晚，花蓮縣地區及台東縣山區有局部豪雨或大豪雨，恆春半島、宜蘭縣山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區及花蓮縣、台東縣有局部大雨或豪雨。

基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東地區、蘭嶼、綠島及新北、桃園、台中山區有局部大雨發生的機率。注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區慎防坍方、落石及土石流，低窪地區慎防積水。

大豪雨：花蓮縣、台東縣山區。

豪雨：南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區、恆春半島、宜蘭縣山區、台東縣。

大雨：基隆北海岸、新北市山區、桃園市山區、台中市山區、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、蘭嶼綠島。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風外圍環流通過中，高雄、屏東注意一波大雨及強風。網友紛紛回報當地現況，「左營大雨中」、「屏東又發霉了」、「高雄岡山區目前超級豪大雨」、「南花蓮超大雨不斷」、「台南下雨中」、「屏東市開始暴雨了」、「台東昨晚開始就像颱風天一樣下不停風也超大」、「鼓山區暴雨中」、「高雄市區風雨交加」。

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