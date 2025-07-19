薇帕颱風雷達回波圖前緣整齊、夾有「紫色」訊號 鄭明典：帶有強風豪雨

薇帕颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天花蓮縣山區及台東縣山區有局部豪雨或大豪雨，恆春半島、宜蘭縣山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區及花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）有局部大雨或豪雨。

基隆北海岸、宜蘭、高雄、屏東地區及新北、桃園、台中山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區慎防坍方、落石及土石流，低窪地區慎防積水。大豪雨地區：花蓮縣、台東縣。

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出雷達回波圖表示，他表示，箭頭所指，前緣整齊的弧狀回波，回波中還夾有「紫色」訊號，這是帶有強風豪雨的線狀回波特徵。左側強、右側稍弱。

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