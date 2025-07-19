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聯合新聞網／ 綜合報導
值得警惕的是，這些未來胃癌個案有三分之二集中在亞洲，但非高盛行率國家如非洲，因人口結構改變，胃癌人數恐將增加六倍。示意圖／Ingimage
值得警惕的是，這些未來胃癌個案有三分之二集中在亞洲，但非高盛行率國家如非洲，因人口結構改變，胃癌人數恐將增加六倍。示意圖／Ingimage

2025年《Nature Medicine》研究指出，全球2008至2017年間出生的年輕人中，預計有1560萬人將罹患胃癌，其中高達76%與幽門螺旋桿菌感染有關。更值得警惕的是，這些未來胃癌個案有三分之二集中在亞洲，但非高盛行率國家如非洲，因人口結構改變，胃癌人數恐將增加六倍。不良飲食衛生習慣、忽視家族感染風險、生活作息不規律致免疫力低下這三大習慣容易讓幽門螺旋桿菌藏身並持續發炎，進一步提升胃癌風險。

基因醫師張家銘在臉書發文說明，幽門螺旋桿菌不僅引起胃痛和胃脹，長期感染更會導致慢性發炎，破壞胃黏膜，甚至引發癌變。細菌的CagA蛋白啟動NF-κB發炎通路，使胃持續處於慢性發炎狀態，導致抑癌基因功能受損，細胞逐漸失控，癌症逐步形成。

幽門桿菌影響細胞多條關鍵信號路徑，包括Wnt/β-catenin、PI3K/AKT/mTOR及Hippo-YAP，這些路徑本應維持細胞正常生長和防禦，卻被細菌操控，促使細胞不斷增生且抗凋亡，造成癌細胞擴散。另外，細菌產生的活性氧會損害DNA，特別是p53基因受損，細胞失去生長控制，癌症隨之形成。

預防幽門螺旋桿菌感染須從生活細節做起，細菌主要透過口口傳染及受汙染食物和水源傳播。共餐時使用公筷母匙，避免共用餐具與牙刷，飲用水選擇煮沸或瓶裝水，避免食用來源不明的生食。若家人感染，建議全家檢查，避免互相傳染。同時規律作息、均衡飲食和適量運動，有助提升免疫力。

張家銘建議，有胃癌家族史、胃潰瘍或長期消化不良者，應定期接受幽門螺旋桿菌檢測。確診後，透過抗生素及胃藥組合的根除療法，多數患者可成功治癒。慢性發炎是癌症的溫床，提早防治是關鍵。癌症非命中注定，而是生活選擇的結果，現在開始改變，永遠不嫌晚。

胃癌

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