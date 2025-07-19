3大壞習慣養出胃癌兇手！年輕人恐難逃 醫警告「亞洲成重災區」
2025年《Nature Medicine》研究指出，全球2008至2017年間出生的年輕人中，預計有1560萬人將罹患胃癌，其中高達76%與幽門螺旋桿菌感染有關。更值得警惕的是，這些未來胃癌個案有三分之二集中在亞洲，但非高盛行率國家如非洲，因人口結構改變，胃癌人數恐將增加六倍。不良飲食衛生習慣、忽視家族感染風險、生活作息不規律致免疫力低下這三大習慣容易讓幽門螺旋桿菌藏身並持續發炎，進一步提升胃癌風險。
基因醫師張家銘在臉書發文說明，幽門螺旋桿菌不僅引起胃痛和胃脹，長期感染更會導致慢性發炎，破壞胃黏膜，甚至引發癌變。細菌的CagA蛋白啟動NF-κB發炎通路，使胃持續處於慢性發炎狀態，導致抑癌基因功能受損，細胞逐漸失控，癌症逐步形成。
幽門桿菌影響細胞多條關鍵信號路徑，包括Wnt/β-catenin、PI3K/AKT/mTOR及Hippo-YAP，這些路徑本應維持細胞正常生長和防禦，卻被細菌操控，促使細胞不斷增生且抗凋亡，造成癌細胞擴散。另外，細菌產生的活性氧會損害DNA，特別是p53基因受損，細胞失去生長控制，癌症隨之形成。
預防幽門螺旋桿菌感染須從生活細節做起，細菌主要透過口口傳染及受汙染食物和水源傳播。共餐時使用公筷母匙，避免共用餐具與牙刷，飲用水選擇煮沸或瓶裝水，避免食用來源不明的生食。若家人感染，建議全家檢查，避免互相傳染。同時規律作息、均衡飲食和適量運動，有助提升免疫力。
張家銘建議，有胃癌家族史、胃潰瘍或長期消化不良者，應定期接受幽門螺旋桿菌檢測。確診後，透過抗生素及胃藥組合的根除療法，多數患者可成功治癒。慢性發炎是癌症的溫床，提早防治是關鍵。癌症非命中注定，而是生活選擇的結果，現在開始改變，永遠不嫌晚。
▪️颱風假有望？薇帕增強影響擴大 「6縣市」累積雨量達停課標準
▪️薇帕颱風不侵台又距離遙遠 北部卻陣陣強風 專家曝原因
▪️薇帕颱風增強長胖 花東大豪雨 吳德榮：東半部大量降雨、全台強風
▪️薇帕颱風暴風圈正通過台灣南方 10縣市豪大雨 新竹至彰化背風沉降熱爆
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言