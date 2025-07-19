紅姐「行房伴手禮」藏玄機 美女營養師點頭：真的有Sense！
中國網紅「南京紅姐」近日因與1691名男子互動並將影片上傳至網路，引發熱烈討論。不過除了這項驚人的數字，網友們更關注她在互動過程中收到的「伴手禮」，其中三樣食物意外掀起健康營養話題。
營養師高敏敏在臉書發文指出，紅姐最常收到的伴手禮包括紅肉西瓜、黃肉西瓜與鮮奶。她表示，這些食物表面看來普通，其實都具備不錯的營養價值，紅姐的選擇「還挺有sense」。
紅肉西瓜富含維生素A與β-胡蘿蔔素，有助保護眼睛與黏膜健康，也能改善暗視力並提升肌膚的保水能力。黃肉西瓜則含有瓜胺酸，能在體內轉換成精胺酸，有助血管放鬆、舒緩疲勞，同時熱量也比紅肉西瓜略低，適合夏季食用。
鮮奶也是紅姐偏好的伴手禮之一。高敏敏指出，鮮奶含有豐富的蛋白質、鈣與維生素B2，有助維持肌肉與骨骼健康，並可提升身體代謝力。她強調，這些伴手禮看似平凡，其實暗藏營養巧思，適量攝取對健康有益。
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