天氣展望 未來2周低壓帶影響 熱帶擾動生成訊號活躍

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來2周受低壓帶影響，台灣附近水氣偏多，各地天氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署表示，第1周（今天至下周五）受颱風外圍環流影響，東半部及南部降雨訊號相對顯著，有局部大雨或豪雨發生的機率，降雨期間氣溫下降。近期西北太平洋的熱帶擾動生成訊號活躍，隨時注意氣象署最新預報。

第1周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「少於」氣候正常值的機率最小。

第2周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

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