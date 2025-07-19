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薇帕颱風增強長胖 花東大豪雨 吳德榮：東半部大量降雨、全台強風

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天氣展望 未來2周低壓帶影響 熱帶擾動生成訊號活躍

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
天氣展望。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測未來2周受低壓帶影響，台灣附近水氣偏多，各地天氣不穩定，有局部短暫陣雨或雷雨。

氣象署表示，第1周（今天至下周五）受颱風外圍環流影響，東半部及南部降雨訊號相對顯著，有局部大雨或豪雨發生的機率，降雨期間氣溫下降。近期西北太平洋的熱帶擾動生成訊號活躍，隨時注意氣象署最新預報。

第1周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「少於」氣候正常值的機率最小。

第2周：平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

第1至4周：1個月之展望，預測平均氣溫及雨量，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。

雨量 氣象署 氣溫

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