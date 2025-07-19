75歲老母無力照顧臥床兒轉創世 基隆院設備老化待援助更新

創世基金會基隆院成立至21年，多項設備因長年使用已嚴重老化，影響照護效率與安全性，為提升院民照護品質，創世基隆院發起「添設希望・加備溫馨」設備募集行動，目前需汰舊不助燃床旁櫃8個、抽痰機4台、洗澡床2床，並增設懸吊式電動移位設備3套，盼各界共同響應支持。

今年48歲許先生，12年前因病長期臥床，又因癲癇急救後成為植物人，由75歲年邁母親獨力照護多年，因體力不支，無法協助其翻身或下床，導致肢體逐漸僵硬、照護壓力沉重。

4年前許男入住創世基隆院後，專業團隊透過定期關節活動與下床訓練，讓他的四肢逐漸柔軟，攣縮情況明顯改善，照護品質也大幅提升。

創世基隆院目前安養類以許先生這樣的46位植物人，日常院民翻身、擺位、洗澡及復健等，皆須仰賴照護人員，運用科技輔具「懸吊式電動移位設備」輔助移動身體。基礎照護設備如「洗澡床」、「抽痰機」、「床旁櫃」等都是不可或缺的重要工具。

但工作人員發現機具都老舊，多項設備因長年使用已嚴重老化，影響照護效率與安全性，汰舊換新刻不容緩。院方表示，目前最需汰舊不助燃床旁櫃8個、抽痰機4台、洗澡床2床，並增設懸吊式電動移位設備3套，希望各界及社會能支持，讓工作人員工作更方便，也能讓院民更舒適一些。

創世基金會基隆院愛心專線：（02）2421-4738設備小組。

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