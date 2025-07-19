FOCASA馬戲轉動青春回憶 「解憂快餐車」登場花蓮文創園區身體藝術節

聯合報／ 記者陳宛茜／花蓮即時報導
FOCASA馬戲團代表作「解憂快餐車」，今起將在「身體藝術節」期間演出馬戲篷版本，融合懷舊情懷與馬戲特技，帶領觀眾回到青春歲月。記者陳宛茜／攝影
FOCASA馬戲團代表作「解憂快餐車」，今起將在「身體藝術節」期間演出馬戲篷版本，融合懷舊情懷與馬戲特技，帶領觀眾回到青春歲月。記者陳宛茜／攝影

「玫瑰人生」輕快的法式音樂下，穿著台灣1980年代高中制服的FOCASA團員優雅滑進花蓮文創園區內的馬戲篷，一起疊羅漢，玩捉迷藏、跳板，並用令人懷念的傳統教室椅子挑戰高難度的「椅子頂」，轉動大環彷彿轉動年少的回憶。這是FOCASA馬戲團代表作「解憂快餐車」，今起將在花蓮文創園區「身體藝術節」期間演出馬戲篷版本，融合懷舊情懷與馬戲特技，帶領觀眾回到青春歲月。

由FOCASA馬戲團主辦、文化部支持、財團法人台灣生活美學基金會與花蓮文創意園區合辦的「身體藝術節 On_Body Arts Festival」，自7月19日至27日於花蓮文創園區舉行。首屆活動以「My Body Is a Mountain」為策展主題，集結馬戲藝術、聲音儀式、親子互動、極限運動、瑜珈派對與永續市集，規劃五大主題亮點與11個展演區域，邀集超過15組國內外創作者，帶來逾60場精彩演出與體驗，打造全年齡、全感官、全時段參與的夏日藝術盛宴。

昨晚舉辦的貴賓之夜，文化部部長李遠出席。他表示，FOCASA茁壯至今已經有30位固定的成員，表演超越傳統馬戲純粹特技和動物表演，不斷開發各種新的表演形式，並且透過各種跨域合作突破表演內容。他們結合劇場、舞蹈、繪本等，也透過出國表演，從不同文化的觀眾吸取新的觀念和想法。他們今年在台南水交社結合林懷民及幾米的表演，21場次全部完售，已漸漸形成未來台灣新馬戲的產業鏈。

「解憂快餐車」是FOCASA馬戲團2023年創作的作品，過去是在劇場演出，此次首度於山形帳劇場內演出獨家馬戲篷版本。演出巧妙融合了懷舊情懷與馬戲特技，從童年的遊戲場景如捉迷藏、跳房子、跳皮筋、打陀螺、彈跳球、翹翹板、爬樹、盪鞦韆，轉化成引發觀眾高度共鳴與認同的馬戲橋段，包含疊羅漢、倒立、棒子拋擲丟接、大環、椅子頂、跳板等，讓觀者重溫過往單純而美好的快樂時光。昨天的演出讓觀眾看得目眩神迷、掌聲歡笑不斷，都忘了手中的爆米花。

FOCASA馬戲團代表作「解憂快餐車」，今起將在「身體藝術節」期間演出馬戲篷版本，融合懷舊情懷與馬戲特技，帶領觀眾回到青春歲月。記者陳宛茜／攝影
FOCASA馬戲團代表作「解憂快餐車」，今起將在「身體藝術節」期間演出馬戲篷版本，融合懷舊情懷與馬戲特技，帶領觀眾回到青春歲月。記者陳宛茜／攝影
FOCASA馬戲團代表作「解憂快餐車」，今起將在「身體藝術節」期間演出馬戲篷版本，融合懷舊情懷與馬戲特技，帶領觀眾回到青春歲月。記者陳宛茜／攝影
FOCASA馬戲團代表作「解憂快餐車」，今起將在「身體藝術節」期間演出馬戲篷版本，融合懷舊情懷與馬戲特技，帶領觀眾回到青春歲月。記者陳宛茜／攝影
FOCASA馬戲團代表作「解憂快餐車」，今起將在「身體藝術節」期間演出馬戲篷版本，融合懷舊情懷與馬戲特技，帶領觀眾回到青春歲月。記者陳宛茜／攝影
FOCASA馬戲團代表作「解憂快餐車」，今起將在「身體藝術節」期間演出馬戲篷版本，融合懷舊情懷與馬戲特技，帶領觀眾回到青春歲月。記者陳宛茜／攝影
FOCASA馬戲團代表作「解憂快餐車」，今起將在「身體藝術節」期間演出馬戲篷版本，融合懷舊情懷與馬戲特技，帶領觀眾回到青春歲月。記者陳宛茜／攝影
FOCASA馬戲團代表作「解憂快餐車」，今起將在「身體藝術節」期間演出馬戲篷版本，融合懷舊情懷與馬戲特技，帶領觀眾回到青春歲月。記者陳宛茜／攝影

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