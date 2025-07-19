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橘世代／【破解更年期】熟女，記得出去一下 重享單身
彭菊仙在孩子離家，更年期、空巢期夾殺的那幾年，將照養三個男孩的心力，轉為陪伴、探索自己的歷程寫成《五十歲後我出去一下：不當媽媽、太太、媳婦之空巢熟女好好愛自己》，書中不少篇幅描述她從更年期泥淖中，如何走出困境。
新書出版後，她成了「前往更年期路上的學姊」，許多讀者和朋友私訊她討論關於更年期的事，彭菊仙總會提醒，更年期是身心在敲警鐘，她的建議如下：
一、身體不適必須「每科都去看」
先別妄自判斷是因為更年期才如此，還是要視症狀就醫，找出不舒服的具體原因，若經詳細檢查排除了各種疾病，大概跟就與更年期有關。
二、培養運動習慣
找到喜歡的運動，並享受其中。
彭菊仙初期透過持續運動（如凱蒂瑜伽、毛巾操、太極拳、爬山等），明顯改善睡眠品質，減少了抗憂鬱和抗焦慮藥物的用量。開始跳排舞之後，排舞成為她的最愛，是現階段的她享受生活的重要管道。
三、找到個人興趣，去做喜歡的事情
她這幾年因為好奇去學習程式設計、也重新開始彈鋼琴，豐富了自己的生活。
四、為自己的快樂負責
不要覺得子女是你的全部，也別期待另一半為你做什麼、回到「單身」的人生狀態，尋求自己的心靈精神各方面的獨立。
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