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橘世代／【破解更年期】更年期咖啡館 讓60歲活成30歲

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導

英國女子瑞秋．魏斯看了英國廣播公司（ＢＢＣ）節目主持人柯斯蒂．沃克的節目「更年期與我」，以及自己之前參加過的「死亡咖啡館」啟發，萌生創辦「更年期咖啡館」想法。更年期咖啡館歡迎各年齡和性別，尊重每個人的隱私，不強迫推銷任何產品和服務，希望與會者能安心自在地討論更年期。

魏斯先是徵求死亡咖啡館創辦人昂德伍德的同意，讓她能借鑑他舉辦死亡咖啡館的形式，昂德伍德也欣然同意。於是，她和丈夫安迪二○一七年六月，在蘇格蘭珀斯包下「研磨咖啡會館」，舉辦世界首屆「更年期咖啡館」。他們設置了網站，發表第一篇文章，寫道：「歡迎來喝杯茶、吃蛋糕，一起在安全、自在的環境裡討論更年期吧。」

魏斯一開始懷疑是否真的會有人出現，結果陸陸續續約有卅人走進咖啡館開始交談，會後請求開設更多更年期咖啡館。

更年期咖啡館不僅限於實體活動，也有線上會議。會議中大家討論更年期遇到的症狀，例如熱潮紅和失眠等。該機構也會邀請各界的講者舉辦講座，宣導關於面對更年期的心態和健康建議。

ＢＢＣ節目主持人沃克就在二○一七年十月出席了第三屆更年期咖啡館，發表題為「六十歲是新的卅歲嗎」演說，之後還成為該機構的贊助者。更年期咖啡館目前被推廣到十幾個國家，甚至在印度登上全國性新聞。

參加過更年期咖啡館的人們表示，他們原本對於和一群陌生人討論更年期感到緊張，但沒幾分鐘後大家開始侃侃而談，討論許多會在更年期遇到的問題。

魏斯表示，她的夢想就是把更年期咖啡館推廣到全世界。她說：「我已經記不得自己聽過多少次『現在我知道自己不是孤軍奮戰』還有『我終於知道自己不是瘋子』。這鼓勵大家彼此交流討論，禁忌話題只會讓人們更沉默、更加無力。」

更年期 咖啡館

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