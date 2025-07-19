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橘世代／【破解更年期】逛運動、享受興趣 找到快樂

聯合報／ 記者張瀞文／台北報導
彭菊仙在3個兒子小時候，顧營養陪成長，不假他人之手，如今拿出陪伴孩子的無條件之愛，好好愛自己。圖／彭菊仙提供
彭菊仙在3個兒子小時候，顧營養陪成長，不假他人之手，如今拿出陪伴孩子的無條件之愛，好好愛自己。圖／彭菊仙提供

多年來生活重心都在家庭與小孩身上的女性，突然要轉向好好照顧與疼愛自己，談何容易？彭菊仙說，怎麼愛孩子就這樣愛自己，拿出陪伴孩子的無條件之愛，好好愛自己。

她近年因更年期症狀勤逛醫院之餘，也很努力「逛運動」，希望找到自己由衷感到快樂的運動方式。

孩子小時候，為了協助他們找到興趣、發展天賦，彭菊仙會陪他們探索不同才藝、接觸各類運動，因為她知道在漫長人生中，無論做什麼事，唯有喜歡，才能持久。空巢期的她也對自己這樣做。

在更年期症狀頻繁、身體各種不適的期間，她做過許多運動，重訓、太極拳、超慢跑、瑜伽，身體狀況的確改善，但心裡的愉悅感並無提升，直到到參加了家附近的排舞班，多元的風格讓她時而野豔時而俏皮，每次跳舞都感到「好開心」，終於感受到運動帶來的「多巴胺」。對她來說，排舞不僅是健康需要完成的「任務」，更是玩樂享受生活的過程。

她也探索好奇的領域，像是從未接觸過的程式設計；去做好玩的事，像是練鋼琴。「找喜歡的事情做，就沒有時間顧影自憐，」她分享起自己交了不同年齡的朋友的故事——喜歡畫畫的同學考上美術系碩士班，參加全國油畫比賽獲第二名；鄰居媽媽喜歡寫書法，開了班教人寫書法；排舞班的大姐年逾七十，還持續帶團到世界各地旅遊……，這些人之所以能閃閃發光走在人生路上，都是因為有好好愛自己，並找到了喜歡的事。

運動 更年期

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