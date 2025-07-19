橘世代／【破解更年期】更年期愛自己 樂享空巢期

作家彭菊仙今年五十八歲，人生第一次寫好遺書並慎重交代家人，是在步入五十歲的那幾年。

大約五十歲時，彭菊仙身體大亂，大小毛病沒斷過，她開始逛醫院。先是因為血尿掛了泌尿科、鼻血不止看耳鼻喉科、頭暈看了神經內科、心悸與心跳不規律看了心臟科，做了許多檢查都找不出原因。

她懷疑是更年期症狀到了婦產科，不料雌激素數值很正常，醫生初步排除更年期，還問：「妳五十四歲了，雌激素還是很漂亮，到底吃了什麼？」連最後一線希望都沒了，她茫然走出診間。（編按：更年期是個階段性的變化，雌激素並非緩慢衰退，通常是混亂且具破壞性地變動，有時高，有時低。）

找不出病因 人生首次寫遺書

那幾年她的睡眠狀況很差，睡前感覺心臟強力跳動，得用力按著以防它跳出來。好不容易睡著就開始作夢，無論夢境是什麼，都以「無法呼吸」作結，痛苦醒來。她只要聽聞某個朋友、某位名人在睡夢中猝死，就覺得下一個可能是自己，於是寫好遺書，還慎重地交代先生放哪裡。

一直到因為嚴重睡眠障礙看了精神科，醫師診斷為自律神經失調，並解釋與更年期荷爾蒙變化及生活壓力有關，一切才趨明朗。

更年期警鈴 提醒好好顧自己

回想茫然又狼狽的那幾年，彭菊仙認為更年期像是一記警鈴，抗議她多年過度使用自己的身體。

過去的她是拚命三郎，一天只睡四小時，晚睡早起，清早起床做早餐、當志工媽媽站導護，照養三個兒子，顧營養陪成長，不假他人之手，還閱讀、寫書，一個月接十幾場演講。應付高壓且多工的生活全憑青春元氣。

獨自待家裡 最陌生竟是自己

後來兒子長大離家、她的身體也出現各種狀況，彭菊仙高速前進的積極人生突然只能停在原地怠速運轉。她好幾度在先生、兒子各自忙碌的屋子裡，因為自己的生活一事無成感到挫折；也曾在家人都上班上學、獨自在家的日子裡感到「最陌生的原來是自己」。

也差不多是那幾年，那時還被稱為「親子作家」的彭菊仙應邀與一位心理師對談親子議題，她到現場看見對方，驚覺自己的年紀差不多是這位女性心理師的母親了。她想著三個兒子已成年，身體也宣告不許再無止盡濫用，她決定放下過去的自己，從親子作家做回自己，好好的認識、照顧與探索自己。

身體更年期遇上生活空巢期，彭菊仙重新審視生活，好好地認識、照顧與探索自己。記者林澔一／攝影

尋內在滿足 人生反而再升級

身體更年期遇上生活空巢期，迫使彭菊仙重新審視生活，反而帶來人生的升級，過去事事求好、很怕浪費時間的她，目前把「鬆、緩、空」當生活指引，把自我照顧、找到內在滿足訂為人生的優先順序。

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