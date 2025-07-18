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第3屆500碗今揭曉 小吃派對匯聚13名店

聯合報／ 本報訊
第三屆「500碗」今將揭曉完整名單。圖／500碗提供
第三屆「500碗」今將揭曉完整名單。圖／500碗提供

500輯於二○二三年首創在地觀點全台小吃新指南「500碗」，今天將揭曉第三屆完整名單。第三屆500碗再度邀請跨界領域的五十位評審，包括國巨集團董事長陳泰銘、老爺酒店集團執行長沈方正、作家蔣勳等人，共同描繪這份兼具在地觀點和日常性的美食地圖。

500碗二○二五的發布記者會除揭曉完整名單，「小吃派對市集」今、明兩天於台北四四南村登場並擴大舉辦。此次市集不只匯聚九縣市、共計十三家優秀小吃品牌，其中更有四家為首次出攤。「小吃派對市集」舉辦時間為今天下午三時卅分到晚上九時，周日上午十一時至傍晚六時。

蔣勳 美食 派對 小吃

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