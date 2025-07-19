探討孤獨死、失智預防 聯合報獲銀響力新聞2大獎
第五屆「銀響力新聞獎」昨頒獎，聯合報拿下二大獎，其中「孤獨死警報響起」奪得平面及網路（文字）類專題報導首獎，「不怕失智共向未來：失智症往前預防向前邁進」獲數位創新獎。
評審團主席林金立表示，高齡社會問題有些隱藏於生活縫隙，若無媒體發聲難以引起社會關注，本屆新聞獎作品，為社會揭示許多關鍵議題，驅動政策改革的討論，這就是台灣最美麗的力量。
代表團隊領獎的聯合報記者吳淑君說，孤獨死像流行病快速蔓延世界，採訪團隊深入採訪發現，台灣孤獨死比想像更嚴重，政府應立即啟動孤獨死統計，有基本資料才能對應、解決問題。
銀響力新聞獎今年總計二五二件作品報名、五十九件入圍。弘道基金會董事長王乃弘表示，今年參賽作品議題多元，除長照、失智、居住、經濟安全、善終關懷等議題外，也從制度、結構與人本角度提出具體對策與解方。
各類首獎如下，平面及網路（文字）類即時：太報「一殯終於要拆、板殯還在爭論」，專題報導：聯合報「孤獨死警報響起」，電視及網路影音類即時：台視「奪命運具─電動代步器的隱憂」，單篇專題：華視「老有所居系列」，系列專題首獎／TVBS「留生路給我們─照顧不離職」。
廣播及網路音頻類即時：教育電台「台東分台走失防護網！讓失智長者安心出門、平安回家！」，專題：教育電台「花蓮分台當新娘變老娘~擁抱台灣樂齡人生」，大專院校類新聞報導獎：中正「孤身味」，數位創作獎：輔大「孤獨死For Life」，數位創新獎：聯合報健康事業部「不怕失智共向未來：失智症往前預防向前邁進」，調查報導獎：今周刊「拯救失智囚徒」。
▪️薇帕颱風外圍環流+強風區廣泛 5地恐狂風暴雨 大台北、南部強風
▪️最新路徑曝光！薇帕颱風海警發布 今晚到明天距離最近
▪️薇帕颱風不排除路徑再北修 最快明晚轉中颱 下周恐有颱風逼近台灣
▪️薇帕颱風來了 氣象專家示警：「很水的女人」 恐雨害多過風害
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言