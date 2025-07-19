探討孤獨死、失智預防 聯合報獲銀響力新聞2大獎

第五屆「銀響力新聞獎」昨頒獎，聯合報拿下二大獎，其中「孤獨死警報響起」奪得平面及網路（文字）類專題報導首獎，「不怕失智共向未來：失智症往前預防向前邁進」獲數位創新獎。

評審團主席林金立表示，高齡社會問題有些隱藏於生活縫隙，若無媒體發聲難以引起社會關注，本屆新聞獎作品，為社會揭示許多關鍵議題，驅動政策改革的討論，這就是台灣最美麗的力量。

代表團隊領獎的聯合報記者吳淑君說，孤獨死像流行病快速蔓延世界，採訪團隊深入採訪發現，台灣孤獨死比想像更嚴重，政府應立即啟動孤獨死統計，有基本資料才能對應、解決問題。

銀響力新聞獎今年總計二五二件作品報名、五十九件入圍。弘道基金會董事長王乃弘表示，今年參賽作品議題多元，除長照、失智、居住、經濟安全、善終關懷等議題外，也從制度、結構與人本角度提出具體對策與解方。

各類首獎如下，平面及網路（文字）類即時：太報「一殯終於要拆、板殯還在爭論」，專題報導：聯合報「孤獨死警報響起」，電視及網路影音類即時：台視「奪命運具─電動代步器的隱憂」，單篇專題：華視「老有所居系列」，系列專題首獎／TVBS「留生路給我們─照顧不離職」。

聯合報健康事業部，以不怕失智共向未來：失智症往前預防向前邁進，獲銀響力新聞獎數位創新獎。圖／弘道基金會提供

廣播及網路音頻類即時：教育電台「台東分台走失防護網！讓失智長者安心出門、平安回家！」，專題：教育電台「花蓮分台當新娘變老娘~擁抱台灣樂齡人生」，大專院校類新聞報導獎：中正「孤身味」，數位創作獎：輔大「孤獨死For Life」，數位創新獎：聯合報健康事業部「不怕失智共向未來：失智症往前預防向前邁進」，調查報導獎：今周刊「拯救失智囚徒」。

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