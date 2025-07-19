遲無共識 外送運價規範卡關9個月

交通部去年十月預告「汽車運輸業管理規則」及「汽車運輸業客貨運運價準則」修正草案，規範外送合理運價，然而，距今已逾九個月，相關作業仍卡關，遭立委批評沒下文。據掌握，由於該規則是首次擬定，各方意見紛雜，公部門彙整耗時，近期將再進行第二次預告。

民進黨立委林月琴表示，交通部去年十月就預告將修正相關草案，規定外送合理運價，但迄今仍卡關，法規究竟何時才能上路實施，要求行政機關兩個月內要有進展。

據掌握，由於外送運價規範是新的制度，去年十月預告後，公部門收到大量回饋，不同平台業者、工會及外送團體立場不一，尤其在運價公式及計算參數上爭議最大，交通部要找到最大公約數並不容易，變成公式怎麼算、參數多少，大家想法差很多。

交通部表示，平台調降報酬應與外送員取得共識，近期將邀集相關團體開會，相關作業目前都在進行中。據悉，將會針對各方意見彙整後，再進行第二次預告，確保外送員合理報酬與勞動保障。

全國外送產業工會理事長陳昱安說，先前預告版本沒訂清楚權利義務關係，雖然平台可向收費者收取等待費、樓層費，但怎麼收都沒寫清楚，條文的付款對象是消費者給平台、或消費者給外送員，也沒寫清楚。

對於將由交通部主責訂外送指引，陳昱安認為，指引的法律效力畢竟有限，平台可以不配合，應提高法律位階。

商品推薦