健康你我他／家人的愛與陪伴 幫爸爸記住美好

不知道從什麼時候開始，爸爸會重複說一件事；晚上睡不著，拄著拐杖一再地檢查門窗是否關好？煤氣爐開關是否關上？

今年初跌倒摔傷住院之後，記憶消失的情況更嚴重，他竟忘記自己曾跌倒摔傷。日前我們去賣場搭公車回家，到站扶他下車，他卻神情慌亂，四顧茫然說：「這是哪裡？」從此就不敢讓他獨自出門了。

姊姊的教會每周三有為退休人士辦的活動，建議爸爸去參加。於是每周三，爸爸都穿著輕鬆的休閒服，由媽媽陪同參加。活動相當多元豐富，一個月輪迴一次，第一周是心靈雞湯，聖經經文解讀；第二周手作勞作，有趣的剪紙拼圖；第三周是運動；第四周看影片分享。

這些活動和緩輕便，教會的弟兄姊妹互動熱絡，會後還提供輕食午餐。爸爸很喜歡，每天都問：「今天要去教會嗎？」所以現在連周日我們也陪他參加主日崇拜，媽媽說聖歌唱頌時，爸爸也會跟著雙手擺動，出聲唱詩。

爸爸一直是我們家的英雄，年輕時獨撐家計，撫養我們，陪伴我們長大，衣食娛樂從不虧待我們。現在年紀大了，時空錯亂，他忘記什麼地方，忘記昨天做了什麼事…。沒關係！我們知道，我們幫他記得！換我們照顧他、陪伴他！

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