愛肝達人站／孟子曰：「吾豈好『便』哉！」真相為何？

近年來，大腸癌成為國人發生率增加最快的癌症。幾十年前，很少聽過有人得大腸癌，但近年罹患大腸癌甚至因而往生者比比皆是。例如余天女兒余苑綺、知名藝人豬哥亮、星海羅盤主持人葉教授、前立委朱高正，都因大腸癌而往生，令人扼腕。

過去，台灣學生普遍學習四書五經。事實上，用現代醫學眼光來看，這些古文當中，常藏有另一層健康意涵。

據傳，孟子吃完東西就容易拉肚子，長期占用洗手間，令旁人不得其門而入，屢遭人抱怨。有一天孟子終於忍不住說：「吾豈好「便」哉！吾不得已也！」翻成白話就是說：「我豈是愛待在洗手間的人，我是不得已的啊！」若用現代醫學來診斷，孟子應該是得了「腸躁症」。

一直上洗手間，大多是身不由己。例如吃壞肚子，俗稱食物中毒，人體的自然反應，腸子就會加速蠕動，把腸子內不潔的東西排到體外，也是一種保護作用；年紀大的人，腸內神經反應變慢，也容易導致便祕。這些都屬於良性的排便不順，對生命沒有什麼影響。

但如果出現大便習慣改變，例如變不規則了，次數變多了，或變少了，久久才一次，那就要小心了，可能是你的寶貝大腸長了壞東西。

大腸長了壞東西，初期可能沒症狀，但隨著腫瘤長大，可能會破皮出血，因此可能會有血便的現象，或檢驗大便有潛血出來。如果長得更大了，塞住了大腸內部，大便不容易通過，可能就會有便祕現象出來，當然也有可能因為腫瘤的刺激，大便次數增加的也有。

總之，大便習慣改變絕不能等閒視之。想要早期發現大腸癌，最好的方法就是做大腸鏡檢查，可同時進行切片或切除瘜肉。若擔心大腸鏡不舒服，也可以先做大便潛血檢查。潛血陽性一定要進一步檢查，但陰性也不表示沒有壞東西。

大腸癌有家族性，因此家中有人得過大腸癌者，其他家人一定要定期檢查。此外大腸有瘜肉的人也要定期追蹤，因為瘜肉若未處理，日後放久演變為大腸癌的機率極高。

總之，在西風東漸之際，閒暇時翻翻古書，古語新用，說不定可能挽救自己及家人的健康。

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