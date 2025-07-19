院長講堂／北市聯醫中興院區院長蔡景耀 體認公費醫使命感

台北市立聯合醫院中興院區院長蔡景耀的院長室牆上，高掛出自書法名家朱振南之手的「至善無我」書法橫幅，時刻提醒自己。記者林伯東／攝影

行醫逾30年的台北市立聯合醫院中興院區院長蔡景耀，是眼科醫師，肩負公費醫師的社會責任，時刻提醒自己「至善無我」，盡己最大能力照顧病人，醫者仁心，持續帶領中興院區朝北市西區重度級急救責任醫院邁進。

「我對於『紅藍血管』的感情，比起『紅藍配線』來得深。」蔡景耀憶及國中生物課解剖青蛙時，發現自己不怕血，加上台中一中在學成績不錯，因此大學聯考最終選擇醫學，考上公費的國立陽明醫學院醫學系（現為國立陽明交通大學），體認到「公費醫師有社會責任」。

關懷弱勢 治病也照顧心情

畢業後服完兵役，他被分發到台北榮總服務，也下鄉至鳳林分院、台東分院，漸漸體會到許多病源於家庭、社會與心理因素，「除了把病看好，還要照顧好病人的心情」，心中就此種下關懷弱勢的種子。

因為北榮學長鼓勵「你的特質適合走眼科」，蔡景耀自此踏上眼科醫師之路。「眼科屬於外科系非常精巧的科別，開刀都是用顯微鏡看」，他認為，對病人的幫助立竿見影，「開刀能夠讓病人重見光明」，這也是作為醫者最大的回饋。

在北榮服務6年後，蔡景耀進入北市聯醫中興院區（前身為台北市立中興醫院）服務。行醫超過30年的他，感恩能以公費生求學，社會給予他機會去照顧別人，「不要開不需要的刀，可是當病人需要時，你就要出現」，這是公費醫師的責任。

令蔡景耀印象深刻的病患，是6年前一位出車禍致眼球破裂的18歲女孩，在其他醫學中心認為挽救無望而建議挖掉眼睛時，輾轉來到中興院區求醫。他當作自己女兒來照顧，「盡己可能去治療」，經團隊全力救治，順利修復該名女孩的「靈魂之窗」，至今恢復視力已達0.7。

醫病信任 病患看到第三代

「醫病關係最重要的是信任」，蔡景耀認為，一個好的關係建立在信任、利他，每位醫師都想把病人治好，病患也要對醫師有所信任，「找到你可以信任的醫師並培養長期關係。」他笑說，現在病患都看三代，從病患到他的小孩、甚至是岳父的全家人。

蔡景耀還有一個公衛情懷。北市聯醫作為公立醫院，會協助主導「護眼護照」政策推廣，歷經10年努力，北市學童的視力不良率大幅降低，更成為六都之首，新北市府也跟進推動「護眼筆記」。他認為，醫療行為可以救人，但是醫療政策可以救更多人。

2020年接任中興院區院長迄今，蔡景耀始終秉持「一家公立醫院要有傳承感」，中興院區前身是創立於1905年日本赤十字社台灣支部病院，治療對象為台北市平民百姓，它不單是台灣第一所教學醫院，也是國內開設公立醫院的發源醫院，今年適逢120周年。作為公立醫院，維持永續是責任，還要追求民眾健康的利益，配合北市府的公衛政策。

朝重度級急救醫院 繼續努力

蔡景耀強調，中興院區位在北市西區，也是雙北的正中央，超過半數病患來自台北、近半數是新北，「承上啟下」的照顧在地居民更顯重要。中興院區現為中度級急救責任醫院，為照顧好未來更多就醫民眾，院方正朝西區重度級急救責任醫院努力。

工作忙碌之餘，蔡景耀會在院長室踩踏步機。記者林伯東／攝影

「面對困難問題時，就看看高掛牆上的『至善無我』書法橫幅」。在工作忙碌之餘，蔡景耀6年前重拾大學打羽球的習慣，平時會和朋友練習雙打，能訓練反應力。他也會在院長室踩飛輪、踏步機，下班或周末則會到住家附近泳池游泳，藉此鍛錬核心肌群，避免肌少症發生。

「運動是另外一種的養生」，蔡景耀認為，運動時的身體雖然累，但能帶來全身循環改善、頭腦清醒。他也每天量體重，注意自己身體狀況並調整飲食，這是最簡單、最方便的健康行為。

蔡景耀

●年齡：57歲

●專長：視網膜黃斑部疾病治療、視網膜玻璃體手術、白內障小切口超音波晶體乳化術、公共衛生、流行病學、醫院管理

●現職：台北市立聯合醫院中興院區院長、國立陽明交通大學公共衛生研究所副教授、台灣眼科視覺光學及屈調驗光醫學會理事長

●學歷：國立陽明交通大學醫學系醫學士、國立陽明交通大學公共衛生研究所碩士與博士、美國加州大學聖地牙哥分校社區眼科研習

●經歷：台北市立聯合醫院眼科部部主任、中興院區與陽明院區眼科主任、中華民國眼科醫學會秘書長

給病人的一句話：醫病關係最重要的是信任，每位醫師都有利他的情懷，病人也要對醫師有所信任。

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