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台港藝術家登世界舞台 Asia Base國際巡演啟動

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
Asia Base亞洲微型表演藝術平台計畫巡演啟航，匯聚台港創作登世界舞台。圖／藝起文化基金會
Asia Base亞洲微型表演藝術平台計畫巡演啟航，匯聚台港創作登世界舞台。圖／藝起文化基金會

藝起文化基金會發起的Asia Base亞洲微型表演藝術平台計畫今年展開國際巡演，精選台灣與香港的當代表演藝術作品，前進義大利、英國與日本三國，持續拓展亞洲創作能量的國際能見度，策展團隊今天強調，希望透過跨城市交流，讓世界看見亞洲的多元聲音，也成為創作者邁向全球舞台的後盾。

台灣創作者陣容堅強，包括許程崴製作舞團「Sàng Tsáu」、老男孩劇團的劇場作品「Good Morning and Goodbye」，以及由達姆拉．楚優吉、吳維緯與陳祈安共同創作的「Sole to Soul」，達姆拉．楚優吉則推出個人作品「Pacavalj：歸山之路」，編舞家蘇鈺婷以舞蹈作品呈現。

Asia Base共同策展人謝嘉哲表示，Asia Base是一個以亞洲藝術為核心的國際巡演平台，希望讓世界看見台灣以及好的亞洲作品，透過作品出訪巡演到國外演出，更是一場城市文化、藝術之間的衝撞與交流。

謝嘉哲說，希望透過創作，每組藝術團隊都帶著對創作的熱忱、對土地、文化的想法踏進世界舞台並展開對話，也將從世界吸收養分再帶回台灣。

此次巡演橫跨舞蹈、劇場與跨領域作品，呈現當代亞洲創作者多樣語彙與文化觀點，演出場次7月25日至27日於義大利羅馬Teatro Trastevere率先登場，8月1日至19日進軍英國愛丁堡藝穗節，最後於10月18日至26日前往日本糸島國際藝術祭，讓世界看到台灣與香港多元作創作。

Asia Base亞洲微型表演藝術平台計畫巡演啟航，匯聚台港創作登世界舞台。圖／藝起文化基金會
Asia Base亞洲微型表演藝術平台計畫巡演啟航，匯聚台港創作登世界舞台。圖／藝起文化基金會
Asia Base亞洲微型表演藝術平台計畫巡演啟航，匯聚台港創作登世界舞台。圖／藝起文化基金會
Asia Base亞洲微型表演藝術平台計畫巡演啟航，匯聚台港創作登世界舞台。圖／藝起文化基金會

義大利 劇場 創作者

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