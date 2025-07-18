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樹林死亡車禍…機車騎士遭撞送醫不治 曾是鄭運鵬10年助理

今彩539第114174期 頭獎1注中獎

中央社／ 台北18日電

今彩539第114174期開獎，中獎號碼21、12、39、22、38；派彩結果，頭獎1注中獎，獎金新台幣800萬元。

貳獎261注中獎，每注獎金2萬元。

3星彩中獎號碼831，壹獎118注中獎，每注獎金5000元。

4星彩中獎號碼0183，壹獎9注中獎，每注獎金5萬元。

實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。

新台幣 今彩539

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