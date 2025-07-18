大樂透頭獎連14槓 下期獎金上看4.9億元

「鋸斷手指、夾碎手掌、切到骨頭見白、還沒來得及叫救護車就用衛生紙包著趕過來」，超級白急診醫師在上月22日於社群平台，描述在急診見過的職災患者傷況，他也指出，發文當天急診進行局部整修，現場因施工導致粉塵四散，於是急診的醫療人員戴上N95口罩，但是施工人員卻連基本口罩都沒戴，讓超級白急診醫師心想，當時粉塵的量多到若不戴口罩，即使不抽菸、不到40歲，也會導致肺部損傷。

2025-07-18 20:38