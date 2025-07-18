中醫針灸獲國際重視 西班牙醫界來台取經

中醫針灸近年來逐漸受到國際醫學界重視，台灣中醫制度與臨床實務，也因專業效率獲得高度評價，馬光醫療網與西班牙醫療針灸協會日前合辦為期兩周國際針灸交流，邀請多位西班牙醫師來台臨床觀摩，了解中醫產業的現代化發展。

這次學術交流涵蓋針灸在疼痛管理、癌症照護、運動醫學與美容針灸等臨床應用，西班牙醫師團隊也訪問馬光醫療網旗下多間診所，觀摩台灣中醫師診療流程，從望聞問切到針灸施作，深入體驗漢方醫學診斷邏輯與關懷。

「愈來愈多歐洲人願意嘗試針灸整合療法」西班牙針灸協會醫師瑪塔（Marta Brontons）表示，台灣中醫制度發展成熟，法規清楚、技術專業，是針灸操作流程明確且安全，對病人權益具有良好保障。

西班牙醫師勞爾（Raul Rubio）提到，台灣中醫師在診療過程中不僅效率高、準確度也令人敬佩，「最讓我驚訝的是中藥的客製化調劑系統，醫師根據體質開立處方，再由藥師即時調配，這種量身訂製的中藥處方，在歐洲幾乎難以實現。」

他也觀察到台灣診所中醫病關係和諧，醫師一邊看診、一邊操作數位系統，仍不忘與病人親切互動，這不只是醫術專業，更展現對病患的真誠與熱情。

醫學會理事長鄭鴻強醫師強調，台灣不只有晶片與AI技術領先全球，在傳統醫學的教學、考試與臨床制度上，也具備完整系統與國際接軌潛力。

鄭鴻強說，針灸並不是單純操作技巧，而是一套具備辨證分析與體質邏輯的醫學思維，希望讓國際了解，中醫不只是『經驗』，而是一門結合古法與科學的智慧醫學。

馬光醫療網執行長黃福祥指出，中醫之所以能永續發展，關鍵在於制度化的專業教育與臨床實踐，馬光醫療網致力於中醫現代化推廣與人才培育，透過「台灣中醫傳承精進醫學會」辦理在職教育與國際交流，提供最豐沛的學習資源給醫師，希望讓世界看到台灣在中醫領域的高度。

黃福祥表示，面對全球對傳統醫療愈趨開放的趨勢，馬光醫療網布局中醫國際網絡，未來也將持續推動學術合作與實務交流，拓展中醫在全球整合醫療體系中的角色與影響力。 馬光醫療網執行長授予西班牙醫療針灸協會交流證書。圖／馬光中醫提供 西班牙醫師觀摩跟診中醫診療流程。圖／馬光中醫提供 馬光醫療網與西班牙醫療針灸協會日前合辦為期兩周國際針灸交流，邀請多位西班牙醫師來台臨床觀摩。圖／馬光中醫提供 馬光中醫師示範中醫針灸手法演練。圖／馬光中醫提供

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