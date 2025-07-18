首屆身體藝術節登花蓮 馬戲表演揭幕

首屆「身體藝術節」明天起在花蓮展開，FOCASA 馬戲團今晚特別帶來「解憂快餐車」表演為活動暖身，團長林智偉即興親自上陣，文化部長李遠也前往支持，鼓掌不斷。

李遠說，自來到文化部任職後，他在花蓮投入的資源非常多，包括對各種文化活動的補助。也在去年風災之後發放花蓮文化幣鼓勵大家去花蓮玩，效果非常好。最近更具體的行動便是在花蓮文創園區開發幾個推廣文化藝術的全新空間。

如花蓮流行音樂AI實驗基地、繪本小角落、樂齡花創俱樂部等。李遠說，接著想做的事情就是在花蓮創造可以吸引更多人且固定展演的文化活動，身體藝術節便是其中之一。

身體藝術節由 FOCASA 馬戲團主辦，以 My Body Isa Mountain 為策展主題，集結馬戲藝術、聲音儀式、親子互動、極限運動、瑜珈派對與永續市集，由超過15組國內外創作者帶來逾60場演出與體驗。

李遠表示，FOCASA從一無所有到茁壯至已有30名固定成員，今年在台南水交社結合林懷民及幾米的表演，創下21場全部完售的成績，漸漸形成未來台灣新馬戲的產業鏈，這是很值得鼓勵的現象。

今晚FOCASA帶來「解憂快餐車」片段演出，為展會揭開序幕，團長林智偉還臨時被演員邀請上台表演拋接球，炒熱現場氣氛。受颱風薇帕影響，花蓮雨勢不小，林智偉也期盼，FOCASA首度前來花蓮演出，希望老天爺能給好天氣。

首屆身體藝術節如將整座園區化身馬戲小公園，不同角落可見走繩懸掛高空、以漂流木搭建的空中吊環等，還有紅白相間的巨大馬戲篷。今晚還有高蹺藝人現身，吸引民眾搶拍，展現迷人馬戲魅力。

「身體藝術節」On_Body Arts Festival 明天起將在花蓮文化創意展業園區展出至27日。

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