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怕熱、怕流汗！異位性皮膚患者求職不易 皮膚科名醫教照護3基本功

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
皮膚科醫師邱足滿提醒，異膚病友應「避免流汗」、「溫和清洗」、「做好保濕」，依照醫囑服用藥物，就能避免復發。圖／邱足滿提供
皮膚科醫師邱足滿提醒，異膚病友應「避免流汗」、「溫和清洗」、「做好保濕」，依照醫囑服用藥物，就能避免復發。圖／邱足滿提供

七月畢業季，不少社會新鮮人正摩拳擦掌踏入職場，但對異位性皮膚炎病友來說，當病灶出現在頭頸或雙手等外露部位，不僅常遭異樣眼光，更可能因外觀或病情不穩而錯失夢想的工作機會。面對職涯壓力與病症反覆發作的雙重煎熬，醫師表示，所幸異膚治療已進入長效生物製劑的多元選擇時代，有助拉長病情穩定期，幫助病友走出反覆發作的陰霾，重拾「安心工作」的生活目標。

異位性皮膚炎是一種慢性反覆發作的過敏性皮膚病，保守估計全台約有200萬人深受其苦，病灶遍布臉部、頸部、四肢，因外觀異常，常影響人際關係與求職機會。再者，皮膚搔癢難耐，夜裡睡不好，白天專注力下降，也容易影響課業成績與工作表現。

中山醫學大學附設醫院皮膚科主任邱足滿表示，異膚病友如同溫室裡的玫瑰，怕流汗、怕溫濕度劇烈變化，工作通常建議避開沒有空調環境或需輪班的職務，選擇相對受限。不過，有些異膚病友為了生計或興趣，堅持做容易導致病況發作的工作，臨床醫師也能協助找到平衡生活與疾病管理的辦法。

異膚病友最在意三大面向的治療效果，包括，是否改善癢感、皮膚外觀狀態、會不會又復發或突然惡化。其實，異膚治療武器多，傳統治療以光照、外用藥膏、抗組織胺與免疫調節劑為主，但對於中重度異膚病友來說，療效有限，導致反覆發作。

近年來，隨著針劑生物製劑、口服標靶小分子藥物問世，中重度異位性皮膚炎治療朝向「精準標靶」。邱足滿表示，口服標靶小分子藥物的起效快，但停藥後可能快速復發，且有感染與心血管風險，年長與有共病的病人需要特別注意。生物製劑雖然起速稍慢，但安全性高，且屬於「打底型」治療，有助鞏固身體、調整體質。

邱足滿表示，我們希望治療能讓異膚病友的病況達到90分甚至100分的改善，進一步減少復發風險。目前已知異位性皮膚炎與第二型發炎（過敏）反應體質及皮膚屏障受損等因素有關，其中介白素IL-13是導致第二型發炎反應的關鍵，促使皮膚屏障功能下降，引發搔癢與紅疹，進一步導致抓癢破皮、滲液與感染。

除了每兩周一針的既有的生物製劑，食藥署也核准一月一針長效劑型生物製劑，精準鎖定關鍵病因「介白素IL-13」，且因為藥物作用時間延長，病友無須經常請假回診，幫助實現「安心上班」的目標。

邱足滿呼籲異膚病友別對治療失去信心，要相信醫療的進步，與醫師攜手合作。除了藥物治療，也要做到照護的三大基本功，那就是「避免流汗」、「溫和清洗」、「做好保濕」，只要減少皮膚刺激，盡量不要熬夜，盡量健康飲食，就能大幅降低復發風險。

醫師 異位性皮膚炎

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