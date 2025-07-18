100億綠色成長基金投資啟動 首批12家搭配投資人到位

環境部今公布「加強投資綠色成長淨零產業實施方案」首批12家搭配投資人名單，宣告「台灣綠色成長基金」邁入實質投資階段。

環境部說明，綠色成長基金將於未來10年加強投資淨零永續新興產業，針對投身「資源循環」、「深度節能、提升能源效率」、「永續及前瞻能源技術發展、科技儲能」、「數位、低（減）碳技術發展」、「碳捕捉、負碳技術發展」與「氣候變遷調適技術發展」六大領域尚未上市上櫃的新興產業，引進民間資金共同投入，受投資新創產業可得到2000萬至1億的投資，加速國內淨零新興產業發展。

環境部次長葉俊宏指出，這是環境部首度走出稽查管制、輔導的角色，進一步以綜合管理的方式與投資人一起投資台灣，藉著投資淨零、循環經濟、調適與AIOT應用等領域產業，陪伴台灣面臨氣候變遷、減碳與調適的課題。

葉俊宏表示，此公私合作，對民間資金誘因是有公部門共同分擔風險，而對公部門而言，民間資金的評估、控管風險專業，也有助減少風險，10年計畫中，前7年是投資期、最後3年是投資案的處分期。

環境部指出，已從140餘家潛力的投資對象初步篩選出60多家進入評估，近期就將展開媒合。首批12家搭配投資人，包括中華開發資本、台灣大哥大、兆豐、合復毅、宏福資本、活水社企、益鼎創投、能率亞洲資本、國聯創投、創世投創、祺富資本、斯伯克國際創投等。

綠色戰略辦公室副執行長吳珮瑜說，今日首批投資夥伴的亮相，象徵方案中最關鍵的「共同投資」機制正式啟動，環境部將在今年9月及12月再辦理招標、遴選，邀請更多投資人加入。

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