影評人雀雀帶路、金鐘演員連俞涵助陣 新北「金獎小旅行」引領影迷重返金獎場景

新北市協助影視拍攝與發展中心（新北協拍中心）推出首場限定「金獎小旅行」導覽活動，由知名影評人「雀雀」帶領影迷走訪金馬、金鐘得獎作品的取景地，金鐘獎演員連俞涵也現身小旅行與影迷互動，並暢談拍攝《一把青》與《茶金》的歷程與演出心境，深受影迷喜愛。

新北協拍中心「金獎小旅行」影視導覽活動，帶領民眾實地走訪板橋林本源園邸等金獎影視作品熱門拍攝地。 圖/黃柏豪

新聞局長李利貞表示，新北協拍中心協助逾7,850件次影視拍攝，許多金獎作品中皆可見新北景點的身影，今年夏天攜手影評人雀雀推出「金獎小旅行」、「影視小旅行」，兩場活動吸引超過五百人報名，昨(18)日金獎小旅行走訪《血觀音》、《商魂》、《八尺門的辯護人》等場景，讓影迷感受影視魅力與生活場域的連結。

新聞局指出，金鐘獎演員連俞涵現身空軍三重一村，分享她在拍攝《一把青》與《茶金》時，如何借助場景氛圍，走入角色靈魂。此外，金獎小旅行也前往拍攝《商魂》與《血觀音》的林本源園邸、拍攝《八尺門的辯護人》的435藝文特區，以及《當男人戀愛時》開場場景的三重先嗇宮。

帶路並深度導覽，金鐘獎演員連俞涵也驚喜現身，與民眾互動分享影視拍攝經歷。 圖/黃柏豪

新聞局補充，第二場導覽活動「影視小旅行」將於 8 月 8 日接力登場，路線鎖定黃金博物館、淡水紅毛城、小白宮、多田榮吉故居等懷舊地標，現場也將邀請實力派演員擔任神秘嘉賓分享影視幕後故事，帶領影劇迷踏上今夏限定的影視旅程，感受新北市與影像交織的魅力風情。

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