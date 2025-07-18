加拿大、台灣病情診斷不同 六旬婦回台手術後驚呼20年腰痠神奇消失

旅居加拿大61歲陳姓婦人腰部右側、右腿痠麻約20年，當地醫師診斷不需開刀，她做兩年的復健和服藥都沒改善，今年4月返台就醫，接受微創「正前開式」人工關節置換術，術後當天即可走路，住院觀察兩天出院，回到加國後生活正常，開心地寄信感謝醫師。

員榮醫療體系員榮醫院骨科主任陳建甫今表示，陳婦兩年多前右腿疼痛，按照加拿大規定所有病情須先由家醫科醫師看診，醫師診斷為椎間盤突出，安排核磁共振檢查，確實輕度椎間盤突出，醫師認為不需手術治療，陳婦做復健和服藥但沒改善病情。

陳婦今年返台，親友介紹到員榮醫院找陳建甫看病。陳建甫安排做X光檢查，發現陳婦的髖關節嚴重損壞、半脫位，即分析傳統和先進的手術利弊，陳婦同意做國際間漸受到重視的「正前開式」手術置換人工髖關節。上周她從加拿大寄信感謝陳建甫，信中寫到「手術後困擾我20年的腰痛，在手術後第二天神奇不見了。」

陳建甫表示，傳統髖關節手術需切開大量肌肉與組織，術後疼痛與復原期較長；正前開式手術從髖部前側，利用肌肉間隙進入關節空間，不需切斷肌腱，手術時出血量少，術後疼痛度低、恢復快，又因正前開式手術沒破壞主要肌群，術後關節穩定性更高，脫臼風險相對降低，適合活動需求高或希望快速回復日常生活的病人。

陳建甫說，長期髖關節損壞的病人會無意識地改變重心或姿勢來減輕髖部疼痛，長時間下來增加下背部肌肉、韌帶與脊椎結構代償性負荷，出現慢性腰痛，手術後髖關節恢復穩定與對稱，骨盆傾斜與脊椎排列恢復正常，身體力學重新調整，脊椎壓力釋放，腰部不適即消失。

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