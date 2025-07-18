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「人生就是要拚 才會有飯吃」 床墊教父陳燕木發表新書
運時通家具控股集團董事長、床墊教父陳燕木，18日舉辦新書發表會，暢談從黑手少年蛻變為經營百億跨國集團的心路歷程，「人生就是要拚，拚了才會有飯吃，不論是哪個政黨都是不可靠，只有靠自己才可靠。」
陳燕木的新書《床墊教父陳燕木傳：鐵路技工打造運時通全球集團》，不只講的是拼搏成敗的個人故事，更是台灣中小企業精神的拚搏的縮影。
陳燕木指出，這本書是關於人生的故事，是一個艱苦的鄉下小孩子，只有一顆肯拚命的心，「為什麼人家都說我不會老，就是我去拼阿，現在一個禮拜還可以打兩次籃球，就是這樣的努力，我想這本可以給很多年輕人，看為什麼陳叔叔這麼拼命，而不是靠爸、靠自己。」
回想起12歲時，目睹父親的農田，被颱風肆虐所帶來的洪水吞噬，父親無助地問：「老天不給我們飯吃，怎麼辦？」陳燕木堅定的說：「那時我就立下誓言，不靠天吃飯，不靠地吃飯，不靠人吃飯，靠自己吃飯。」
這本書總共6卷52章14萬字，附錄7篇，歷經兩年、1,000小時的投入，分成管理篇、經營篇、人生篇，以及陳燕木的博士論文也附在裡面。
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