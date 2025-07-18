感嘆勞工「疏於防護」害一生 醫師憶職災傷患：斷指或手掌碎

「鋸斷手指、夾碎手掌、切到骨頭見白、還沒來得及叫救護車就用衛生紙包著趕過來」，超級白急診醫師在上月22日於社群平台，描述在急診見過的職災患者傷況，他也指出，發文當天急診進行局部整修，現場因施工導致粉塵四散，於是急診的醫療人員戴上N95口罩，但是施工人員卻連基本口罩都沒戴，讓超級白急診醫師心想，當時粉塵的量多到若不戴口罩，即使不抽菸、不到40歲，也會導致肺部損傷。

超級白急診醫師於臉書個人專頁「超級白急診醫師」發文表示，當時急診在施工，工人進行切割施工的環節時，四散的粉塵，讓在場的醫療人員動身調整病床、戴上N95口罩，待病床調整好，也做好防護措施時，超級白急診醫師才發現，施工工人沒戴口罩來減少粉塵吸入。

「不是誇張，那種粉塵吸進去，不抽菸、不到40，肺也差不多要報廢了」，超級白急診醫師對於上述情況，解釋可能導致的身體損傷，同時也感嘆道，認為台灣的工安還有很大的進步空間。

超級白急診醫師提起，他曾聽聞家裡以前做傳統加工的朋友敘述，附近一帶幾乎沒有人的手能維持完整，就連家人的手指，也有被機器吞掉的情況。

超級白急診醫師也想起，他工作的急診單位收過的職災傷患，有出現手指或手掌遭機器鋸斷或夾碎的傷況，也有其他工作中受傷的患者，沒有搭乘救護車，就直接用衛生紙包著傷口趕至急診；且大部分的上述患者，不停流汗和流血，不僅無法說話，在超級白醫師眼裡看來，他們的眼神也呈現空白的狀態。

超級白急診醫師透露，有些傷口「接不回來」，但讓他更感可惜的是，他認為有些傷根本是不必發生的。據超級白急診醫師所述，他曾從統計發現台灣職災常見的原因有高處墜落、機具夾捲、物體飛落等，但是他覺得最荒謬的受傷原因是應該配戴的裝備沒有配戴。

勞動部職業安全衛生署曾發布《110年重大職業災害案例》文件，並且於此文件指出，當年度發生的重大職災，最多的是墜落、滾落，其次是物體倒崩塌、夾捲、感電（即接觸帶電體或通電，致人體遭受衝擊）；另外，勞動部勞動及職業安全衛生研究所於2017年發布的〈工安警訊 營造業勞工作業不安全行為勿輕忽〉文中提出該單位觀點，就營造業而言，多年的高職災率背後的原因研判為「工程採購發包制度下的管理策略，承攬商及其下承攬商等未能有一正確的安全管理認知有關」。

超級白急診醫師於貼文的最後感嘆，醫療人員能夠搶救職災造成的傷，卻無法修補造成職災的制度，他也期盼，終有一天醫療人員不用再處理職災的傷口，因為他認為這也代表工人能夠以完整的雙手，回到家吃飯。

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