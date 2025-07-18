嘉縣現第2例境外登革熱 籲風災後落實巡倒清刷

打鼾不僅有導致睡眠呼吸中止症、腦中風、心肌梗塞等疾病的風險，恐還會危及家庭和諧！加護病房醫師陳志金在社交平台指出，若睡夢中鼾聲連連的情況發生於枕邊人身上，不僅打呼聲干擾自己的睡眠，也可能會因口臭、記性差、勃起功能障礙等狀況，使得打鼾影響伴侶之間的感情。

2025-07-18 16:52