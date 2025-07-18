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嘉縣現第2例境外登革熱 籲風災後落實巡倒清刷

中央社／ 嘉義縣18日電

嘉義縣政府15日確認今年第2例境外移入登革熱確診病例，個案入境時快篩陽性，隨即收治住院，經PCR檢驗後確診，暫無社區傳播風險。衛生局呼籲，風災後易滋生病媒蚊，務必落實巡倒清刷。

嘉義縣衛生局今天發布新聞稿表示，今年2案皆自東南亞流行地區返國，前往旅遊應注意防蚊措施，回國後如有不適速就醫，主動告知旅遊史、配合篩檢，共同防堵疫情。

衛生局說，民眾近期如計畫前往東南亞旅遊或平時環境清理或務農，務必落實防蚊措施，包括穿著淺色長袖衣褲、使用含DEET成分的防蚊液，降低感染風險。

衛生局強調，嘉義縣受颱風丹娜絲影響，易形成積水環境，成為病媒蚊孳生的溫床，民眾應主動配合清理居家與社區環境，全面落實「巡、倒、清、刷」四大防疫口訣，巡視積水容器、倒掉積水、清除髒污、刷洗容器避免蚊卵附著。

防蚊 衛生局 嘉義

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