莊人祥視察防登革熱 疾管署：8月初前都要觀察

颱風丹娜絲重創台南，近期降雨更增病媒蚊孳生風險，衛福部疾管署長莊人祥今天南下視察登革熱防疫工作。發言人羅一鈞提醒，考量颱風薇帕影響，到8月初前都是疫情觀察期。

因應颱風丹娜絲災後復原期間仍持續有短暫陣雨，環境積水容器增加，且目前氣溫炎熱，適合病媒蚊生長，登革熱流行風險上升。莊人祥今天偕同台南市政府衛生局副局長林碧芬、登革熱防治中心及防疫人員，前往災區察看，了解災後環境管理與孳生源清除情形。

莊人祥透過新聞稿提醒，登革熱防治和民眾生活環境息息相關，風災過後又遇豪雨，登革熱風險大增，清理積水處孳生源為防治關鍵，除政府單位落實防治工作外，更需要民眾積極主動做好環境巡檢，清除家戶內外孳生源。

疾管署監測資料顯示，今年截至7月17日累計105例登革熱確定病例，均為境外移入，為近6年同期次高，僅次於去年同期的143例，病例91.4%自東南亞國家移入，以印尼45例為多，其次為越南16例、菲律賓13例、泰國9例及馬爾地夫8例。

疾管署發言人羅一鈞指出，颱風侵襲期間，成蚊易因風吹雨打死亡，但颱風後1週，殘存蚊子容易產卵、孵化，因此颱風後要觀察2週病媒蚊指數有沒有上升。不過因颱風薇帕可能再替南部帶來降雨，因此直到8月上旬前，都是疫情觀察期。

羅一鈞指出，去年、2023年入夏後，都在6、7月開始出現本土登革熱疫情，相較之下，今年登革熱境外移入及本土疫情風險都比去年低，也應不至於在這波風災就造成疫情爆發，但也仍須嚴防登革熱因病媒蚊孳生再現疫情。

本次風災造成不少民眾房屋受損，只能以帆布遮屋頂。羅一鈞指出，若老屋、廢棄空屋傾斜倒塌，再加上降雨狀況，容易產生天然孳生源；此外擋風遮雨使用的帆布、塑膠製品，也可能形成人為積水，提醒須定期檢視、清理積水；針對淤塞水溝、樹洞、空竹節，也應以投藥、填土等方式避免病媒蚊孳生。

為因應丹娜絲颱風災後防疫所需，疾管署表示，已支援台南各區衛生所手套1萬7000雙、外科口罩2萬片、消毒水2400瓶及防蚊液150瓶等防疫物資，後續視實際災後防疫需求適時支援。

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