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花東山區防大豪雨 北北基、南投以南也留意雨勢

中央社／ 台北18日電

受颱風薇帕外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象署持續發布豪雨特報，今天至明天花東山區可能有局部大豪雨發生，而北北基及南投以南等11縣市也須留意局部地區有大雨及豪雨。

氣象署說，今天至明天花蓮縣山區及台東縣山區有局部豪雨或大豪雨，宜蘭縣山區、南投縣山區、高雄市山區、屏東縣山區及花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）有局部大雨或豪雨，大台北山區、基隆北海岸及宜蘭縣有局部大雨發生的機率。

氣象署表示，今天午後對流雲系發展旺盛，嘉義、南部地區及雲林山區也有局部大雨發生的機率。

氣象署提醒，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區慎防坍方、落石及土石流，低窪地區慎防積水。

豪雨 氣象署 南投縣

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