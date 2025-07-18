胃癌切胃、化療不到一年…驚見殘胃癌 醫生：這行為母湯喔！

台中一名八旬婦人去年中因上腹悶痛，連吃一個月胃藥不見改善，就醫檢查發現是二期胃腺癌，經胃切除手術合併口服化療，但今年回診時竟又發現殘胃癌，醫師追問才知道患者自行停藥導致復發，經調整並持續使用化療，目前病況穩定恢復中。

衛福部台中醫院肝膽腸胃科醫師吳明駿指出，患者去年發現胃癌後接受半胃切除手術，術後持續口服化療，原本定期回診狀況穩定，未料她因不耐化療副作用造成身體不適自行停藥，今年初例行性回診時，在其殘留的半顆胃發現癌細胞，證實復發「殘胃癌」。

吳明駿說明，胃癌目前是全球癌症死因第四位，切除胃部後的殘留胃組織再發現癌細胞的「殘胃癌」，占所有胃癌約1%至3%，主要與腸液膽汁長時間逆流到胃部有關，由於很多人都有胃痛、胃食道逆流問題，所以經常被輕忽，導致一發現就已經是晚期胃癌。

吳明駿認為，胃癌與遺傳基因、飲食習慣有關，提醒民眾應保持定時定量高纖飲食習慣，少吃醃漬類食物，養成規律生活作息與運動、並定期健康檢查。一旦出現胃痛、胃脹、消化不良、食慾不振經治療未改善，應及早就醫檢查；另胃癌家族史或長期胃潰瘍等疾病患者，除定期接受幽門螺旋桿菌檢測，曾接受為切除手術者也應一年一次胃鏡檢查，早期發現早期治療。

吳明駿指出，幽門螺旋桿菌感染是胃癌的重要危險因子，當人體感染幽門螺旋桿菌後，會引起胃部持續慢性發炎，出現慢性萎縮性胃炎或胃黏膜癌前病變，最後導致胃癌。

吳明駿提醒，胃癌治療主要以內視鏡切除患部合併化療與標靶藥物為主，但很多患者因為受不了化療副作用自行停藥，就容易造成癌症復發，提醒患者出現副作用可與醫師討論換藥或減量降低副作用，耐心完成治療才能成功抗癌。 醫師吳明駿說明，幫八旬婦檢查胃鏡，發現剩下的胃又出現癌細胞（殘胃癌）。圖／台中醫院提供

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