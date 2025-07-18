快訊

轟曹興誠親中始祖 徐巧芯揭連串黑歷史：隨時可能再背叛台灣

網紅「鳳梨」嘉義駕車遭連開12槍 槍手共犯落網檢方聲押

丹娜絲天災芒果竟未列現金救助 農民心淌血盼莫對法令「照字讀字」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣金蜜芒果減產逾五成，今年參賽組數減半。記者簡慧珍／攝影
彰化縣金蜜芒果減產逾五成，今年參賽組數減半。記者簡慧珍／攝影

全台芒果今年初先受寒害，農業部啟動天然災害現金救助，躲過寒害的芒果雖遭丹娜絲颱風豪雨損壞，但先前辦理過救助，這次芒果不列入天然災害現金救助品項，彰化縣政府和埔心鄉農會今舉辦金蜜芒果評鑑，芒果農有苦難言，笑不出來。

全國各種芒果種植總面積約1萬5000公頃，其中金蜜芒果50多公頃，彰化縣埔心鄉就占近50公頃，成為台最大產地。受接連天然災害影響，金蜜芒果至少減產五成，致使今評鑑參賽組數為30組，比往比往年減少一半。

縣政府農業處長郭至善表示，今年2月、3月低溫份，芒果花穗受粉不良，著果率較差，中央納入天然災害現金救助品項，這次颱風豪雨再度影響芒果生長，中央不重複開辦現金救助，而產量少仍維持品質的都能賣出好價錢，期待評鑑幫助農民彼此觀摩提升技術，種出更好的金蜜芒果。

縣議員陳玉姬是金蜜芒果農，也受兩波天然災害，減產逾五成；她說，上次寒害沒申請現金救助的，這次風雨災害卻不能申請讓很多芒果農「心頭淌血」，她希望中央能針對丹娜絲另補助芒果農，不要看著法規「照字讀字」墨守成規。

金蜜芒果最高甜度可達21度，埔心鄉農會常務監事張旗聞表示，丹娜絲豪雨損害賣相讓芒果長黑斑，甜度也降低為18至19度，不再下雨並轉晴可望甜度回升。

埔心鄉農會總幹事徐彩瑜說，今年金蜜芒果減產逾五成，農會基於推廣埔心鄉農特產品，兩公斤盒裝特級品每盒450元為500元，特級550元為600元，頂級600元為800元，反映生產成本未大漲價，期盼民眾支持在地農業。

農會 芒果 丹娜絲颱風

延伸閱讀

丹娜絲登陸布袋災後12天 退休校長為家園殘破缺人缺機具求援

丹娜絲嘉義釀災…慈濟大學國際學生伸援手 赴中正大學協助清理

丹娜絲重創南台灣 民眾黨彰化縣黨部送帆布幫災民遮風擋雨

丹娜絲重創又有颱風 卓揆盼各縣市先做安置計畫

相關新聞

野柳女王頭現裂縫斷頭危機再現？野柳地質公園說明這原因

有網友今天在Threads貼出女王頭照片，女王頭頸部下方部位有一條明顯「裂痕」，從右上往左下延伸，指「這個裂痕，覺得女王...

胃癌切胃、化療不到一年…驚見殘胃癌 醫生：這行為母湯喔！

台中一名八旬婦人去年中因上腹悶痛，連吃一個月胃藥不見改善，就醫檢查發現是二期胃腺癌，經胃切除手術合併口服化療，但今年回診...

第五屆銀響力新聞獎 聯合報「孤獨死警報響起」奪專題首獎

第五屆「銀響力新聞獎」今天頒獎，共有252件作品參賽，63個媒體單位與19個大學科系參與，最終有59件作品入圍，聯合報拿...

颱風後登革熱風險升 病媒蚊指數本周是「觀察關鍵期」

今年尚未出現本土登革熱疫情，風險低於過往兩年，但是丹娜絲颱風侵襲南台灣，台南一處房屋，因屋頂破損得用帆布暫時遮蓋，避免遭...

丹娜絲天災芒果竟未列現金救助 農民心淌血盼莫對法令「照字讀字」

全台芒果今年初先受寒害，農業部啟動天然災害現金救助，躲過寒害的芒果雖遭丹娜絲颱風豪雨損壞，但先前辦理過救助，這次芒果不列...

打鼾扼殺婚姻？醫師提醒：除腦中風風險…恐致口臭、夜尿、勃起困難

打鼾不僅有導致睡眠呼吸中止症、腦中風、心肌梗塞等疾病的風險，恐還會危及家庭和諧！加護病房醫師陳志金在社交平台指出，若睡夢中鼾聲連連的情況發生於枕邊人身上，不僅打呼聲干擾自己的睡眠，也可能會因口臭、記性差、勃起功能障礙等狀況，使得打鼾影響伴侶之間的感情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。