丹娜絲天災芒果竟未列現金救助 農民心淌血盼莫對法令「照字讀字」

全台芒果今年初先受寒害，農業部啟動天然災害現金救助，躲過寒害的芒果雖遭丹娜絲颱風豪雨損壞，但先前辦理過救助，這次芒果不列入天然災害現金救助品項，彰化縣政府和埔心鄉農會今舉辦金蜜芒果評鑑，芒果農有苦難言，笑不出來。

全國各種芒果種植總面積約1萬5000公頃，其中金蜜芒果50多公頃，彰化縣埔心鄉就占近50公頃，成為台最大產地。受接連天然災害影響，金蜜芒果至少減產五成，致使今評鑑參賽組數為30組，比往比往年減少一半。

縣政府農業處長郭至善表示，今年2月、3月低溫份，芒果花穗受粉不良，著果率較差，中央納入天然災害現金救助品項，這次颱風豪雨再度影響芒果生長，中央不重複開辦現金救助，而產量少仍維持品質的都能賣出好價錢，期待評鑑幫助農民彼此觀摩提升技術，種出更好的金蜜芒果。

縣議員陳玉姬是金蜜芒果農，也受兩波天然災害，減產逾五成；她說，上次寒害沒申請現金救助的，這次風雨災害卻不能申請讓很多芒果農「心頭淌血」，她希望中央能針對丹娜絲另補助芒果農，不要看著法規「照字讀字」墨守成規。

金蜜芒果最高甜度可達21度，埔心鄉農會常務監事張旗聞表示，丹娜絲豪雨損害賣相讓芒果長黑斑，甜度也降低為18至19度，不再下雨並轉晴可望甜度回升。

埔心鄉農會總幹事徐彩瑜說，今年金蜜芒果減產逾五成，農會基於推廣埔心鄉農特產品，兩公斤盒裝特級品每盒450元為500元，特級550元為600元，頂級600元為800元，反映生產成本未大漲價，期盼民眾支持在地農業。

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