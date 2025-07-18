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野柳女王頭現裂縫斷頭危機再現？野柳地質公園說明這原因

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
女王頭2024年4月野柳地質公園進行掃描時的紀錄照，下方就有裂痕。記者游明煌／翻攝
女王頭2024年4月野柳地質公園進行掃描時的紀錄照，下方就有裂痕。記者游明煌／翻攝

有網友今天在Threads貼出女王頭照片，女王頭頸部下方部位有一條明顯「裂痕」，從右上往左下延伸，指「這個裂痕，覺得女王有危險了！」女王頭是否斷頭再引發討論。野柳地質公園表示，這條是自然風化的「節理面」，幾十年來就一直存在，但有逐漸加長及變深，不是突然出現的裂痕，不會有立即性斷頭的危機，民眾過慮了。

有網友今天在Threads貼出女王頭照片，女王頭頸部下方部位有一條明顯「裂痕」，從右上往左下延伸，指「這個裂痕，覺得女王有危險了！」

貼文引發網友議論，有人留言「女王頭斷頭危機再現」、「她默默撐了30年，從我國小就說快斷了」、「前天去拍沒注意看有裂痕」，還有人說要套上頸圈保護等。也有人說是不是1983年有人闖進去鋸傷女王頭留下的痕跡？

野柳地質公園總經理湯錦惠表示，女王頭頸部下方類似基座位置部位，有一條明顯痕跡，從右上往左下延伸，是自然風化的「節理面」，幾十年來就一直存在，至少2、30年前就有了，只是一般民拍照時不一定會注意，但確實有逐漸加長及變深，目前看起來比較明顯，但並不是突然的裂痕，不會有立即性斷頭的危機，民眾過慮了。

湯錦惠說，這種岩石的節理面在其他石頭也都有，一樣都會隨時間愈來愈明顯，出現如同裂縫一般，但誰也不敢講未來會不會因此造成斷頭，完全看大自然的風化速度和力量。

湯錦惠說，這條節理面並不是1983年被鋸的痕跡，當年被鋸的地方是在頸部，早已風化不見痕跡。

湯錦惠表示，因為自然風化，頸部逐年變細，未來有斷頭危機，一直以來北觀處等都有委請專家在其他石頭進行實驗看如何修補縫縫、加固及研議如何保護的作法，但從來都還沒有在女王頭本尊做任何動作，目前只能加強守護女王頭，順其自然。

野柳女王頭現裂縫斷頭危機再現？野柳地質公園說明這原因，圖為今天的畫面。記者游明煌／翻攝
野柳女王頭現裂縫斷頭危機再現？野柳地質公園說明這原因，圖為今天的畫面。記者游明煌／翻攝
野柳女王頭現裂縫斷頭危機再現？野柳地質公園說明這原因，圖為今天的畫面。記者游明煌／翻攝
野柳女王頭現裂縫斷頭危機再現？野柳地質公園說明這原因，圖為今天的畫面。記者游明煌／翻攝

女王頭

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