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第五屆銀響力新聞獎 聯合報「孤獨死警報響起」奪專題首獎

聯合報／ 台北即時報導
第五屆「銀響力新聞獎」今天頒獎，聯合報拿下二個獎項，「孤獨死警報響起」奪得平面及網路(文字)類專題報導首獎，日本一年孤獨死直逼7萬人，特殊清理和遺物整理的需求大增，台灣近年孤獨死也越來越多。記者杜建重／攝影
第五屆「銀響力新聞獎」今天頒獎，聯合報拿下二個獎項，「孤獨死警報響起」奪得平面及網路(文字)類專題報導首獎，日本一年孤獨死直逼7萬人，特殊清理和遺物整理的需求大增，台灣近年孤獨死也越來越多。記者杜建重／攝影

第五屆「銀響力新聞獎」今天頒獎，共有252件作品參賽，63個媒體單位與19個大學科系參與，最終有59件作品入圍，聯合報拿下二個獎項，「孤獨死警報響起」奪得平面及網路(文字)類專題報導首獎，「不怕失智共向未來：失智症往前預防向前邁進」獲得數位創新獎。

聯合報今年入圍4項，「啃老啟示錄」、「千人苦候教養院」、「孤獨死警報響起」(入圍調查報導、專題報導)、數位創新獎「不怕失智共向未來：失智症往前預防向前邁進」。

聯合報生活中心記者吳淑君說，台灣各角落孤獨死層出不窮，今年3月，「一代大俠」張振寰，也孤獨死，還差點淪為「有名無主屍」，多個研究都將原因指向高齡化，一人宅的激增，成為孤獨死大軍的兩大條件，台灣都有了，孤獨死問題已經拉警報，政府沒統計也沒對策。

日本去年有7.6萬名獨居者在家中去世，超過2.1萬人死後8天以上才被發現，被認定為「孤獨死」。韓國每年有3000多人在孤獨中去世，人數不斷攀升，孤獨死像流行病快速蔓延世界。

孤獨死，日韓已為我們上了一課，我們呼籲賴政府應立即啟動孤獨死統計，有基本資料才能對應、解決問題，也許台灣可以不用步上日韓後塵。

弘道老人福利基金會主辦的「銀響力新聞獎」邁入第五屆，今天舉辦頒獎典禮。共有252件作品參賽，63個媒體單位與19個大學科系參與，最終有59件作品入圍，角逐「平面及網路(文字)類」、「電視及網路影音類」、「廣播及網路音頻類」、「大專院校類」以及「數位創新獎」、「調查報導獎」等六大類別獎項。

本屆徵件範圍為113年4月1日至114年3月31日首次公開發表之作品，報名表現持續亮眼，其中電視及網路影音類報名仍然最踴躍，尤以「單篇專題報導」高達52件，競爭激烈。其他類別獎項同樣吸引來自平面、網路、廣播與校園媒體踴躍參與。但「數位創新獎」僅5件報名，反映出創新型態仍具開發潛力；「調查報導獎」雖製作難度高，仍有21件作品投入，展現媒體對高齡議題的深度關注與專業能量。

聯合報健康事業部拿下數位創新獎。記者吳淑君／攝影
聯合報健康事業部拿下數位創新獎。記者吳淑君／攝影
聯合報「孤獨死警報響起」奪得平面及網路(文字)類專題報導首獎。記者吳淑君／攝影
聯合報「孤獨死警報響起」奪得平面及網路(文字)類專題報導首獎。記者吳淑君／攝影

網路 孤獨 失智症

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