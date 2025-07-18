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受颱風薇帕影響 小三通金廈泉航班明天全面取消

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
受中度颱風薇帕外圍環流影響，金門縣港務處今表示，小三通客運航線將於明（19）日全面停航。記者蔡家蓁/翻攝
受中度颱風薇帕外圍環流影響，金門縣港務處今表示，小三通客運航線將於明（19）日全面停航。記者蔡家蓁/翻攝

受中度颱風薇帕外圍環流影響，金門縣港務處今日下午公告，小三通客運航線明（19）日全面停航，影響航線包含金門水頭往返廈門五通及泉州石井，全日皆不開航。

金門縣港務處表示，此項停航措施依「小三通天候影響停航機制」辦理，並已與陸方協商確認。提醒旅客搭船前務必與各船公司確認航班資訊，如有疑問可洽金門縣港務處（電話：082-324280）。

金門 航線 小三通

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