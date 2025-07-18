托嬰中心違規遭終止合作 家長轉托補助延為半年

衛福部社家署考量若托嬰單位因違規遭地方政府終止合作，家長不一定能馬上找到轉托地點，為避免家長因此領不到托育補助，將地方政府支付服務費用期間延長為6個月，即起上路。

衛生福利部社會及家庭署近日公告修正「直轄市、縣（市）政府辦理未滿二歲兒童托育公共化及準公共服務作業要點修正規定」，自即日起生效。

社家署代理署長周道君今天告訴中央社記者，家長將孩子送托嬰中心可領托育補助，其中第1胎送準公托，每月可領新台幣1萬3000元、送公托則為7000元，第2、3胎還有加碼；若自己帶，則可領每月5000元的育兒津貼（第1胎）。

周道君指出，托嬰單位若有特定違規情況，地方政府依法應終止與其合作，但考量家長不一定能馬上找到轉託地點，為避免家長因此減少相關補助或津貼收入，原定轉介期間，地方政府得支付服務費用，最長為3個月。考量轉介期可能不只3個月，這次修正延長最長支付時間為6個月。

針對準公共托嬰中心常態性獎助項目及基準，這次修正也將營運費獎助用途，增列辦理在職訓練、親職講座的場地費 （限運用中心外部場地）與講師費。

周道君說明，托育人員每年必須接受教育訓練，以維持專業知能，過往有些機構會自己辦理在職訓練，或與鄰近機構合作辦理；托育中心也可能辦理親職講座，以利與家長配合照顧。因此考量在費用支用上，給予多一點彈性，讓獎助費用可用於支應相關活動場地費及講師費。

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