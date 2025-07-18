打鼾扼殺婚姻？醫師提醒：除腦中風風險…恐致口臭、夜尿、勃起困難

打鼾不僅有導致睡眠呼吸中止症、腦中風、心肌梗塞等疾病的風險，恐還會危及家庭和諧！加護病房醫師陳志金在社交平台指出，若睡夢中鼾聲連連的情況發生於枕邊人身上，不僅打呼聲干擾自己的睡眠，也可能會因口臭、記性差、勃起功能障礙等狀況，使得打鼾影響伴侶之間的感情。

加護病房醫師陳志金在個人臉書專頁「Icu醫生陳志金」發文表示，「打鼾的人睡得很好、睡得很熟」為一般民眾常見的誤解。陳志金說明，鼾聲如雷者，睡眠時伴隨非一次性的呼吸停止、缺氧、中斷睡眠，可能患有「睡眠呼吸中止症」，除此之外，出現高血壓、腦中風、心肌梗塞的風險也會比一般人高出3至4倍。

「打鼾更是摧毀婚姻生活的『重要殺手』！」陳志金提出7點出現在會打鼾的人身上，而且可能影響伴侶間關係的狀況，分別是鼾聲、夜尿、口臭、記性差、主觀上感覺沒有睡著、夜尿、床上表現、停止呼吸。

陳志金指出，首先在鼾聲方面，打鼾者除了在床上之外，看電影和通勤時，也可能會打呼，其伴侶睡不好、外界的異樣眼光都會對兩人的關係造成影響，同樣干擾伴侶睡眠的還有夜尿的情形，因為缺氧時抗利尿激素分泌減少，導致小便製造量增加，於是起床如廁次數頻繁，加上昏昏欲睡時，馬桶可能瞄不準，導致浴室因而有異味；不僅是浴室可能因馬桶外的尿液出現異味，打鼾時的張口呼吸，也會致使口乾，再因為缺少口水滋潤，導致口腔也出現異味。

另外，陳志金也稱，打鼾會使記性變差，由反覆的缺氧、不停中斷的睡眠所導致，進而忘記結婚紀念日、忘了買伴侶吩咐要買的日用品、上廁所忘記沖水等情況便可能上演。

陳志金補充，伴侶一方在談話中入睡打鼾又醒來時，口中的「我沒睡，我只是閉目養神」，也是導致兩人爭吵的原因之一，陳志金解釋，在上述情況中，閉上眼睛時打鼾又主觀上自認沒有睡著的原因為，打鼾者其實能偶爾聽見外界的聲音，也經歷好幾次的睡睡醒醒，才會以為自己在談話中沒有睡著，在其他情況的睡眠中，也可能會睡不到1分鐘就醒，導致許多因自身的打鼾問題來求診的患者，會自述有失眠症狀。

至於在床上表現、停止呼吸方面，陳志金針對前者說明，睡眠呼吸中止症會導致勃起功能障礙，至於後者，他則認為打鼾者的伴侶最在意的不是鼾聲太吵，而是擔心枕邊人沒有發出鼾聲時是不是停止呼吸，處於對方可能斷氣的害怕與無助之中。

文末，陳志金提醒，當發現身邊的人有打鼾情況時，可以尋求睡眠專科醫師的協助，目前也有陽壓呼吸器（CPAP）治療，幫助受打鼾所擾的患者找回「無聲有息」的睡眠，陳志金也強調「枕邊人打呼，不可輕忽」。

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