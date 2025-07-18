今夏來台東看熱氣球 雙商圈消費集點趣

暑假是台東熱氣球旺季，為了吸引更多遊客了解台東在地特色，由中央經濟部商業發展署商圈活絡計畫串聯台東鐵花商圈、太麻里商圈兩大商圈，分別以山海地景、特色餐飲與在地原民文化創意策劃主題行銷活動，讓遊客賞美景、品美食，參加各式精彩活動、消費集點兌換，充分享受獨特台東藍魅力，美好回憶滿載而歸！詳細活動資訊可搜尋FB商圈粉專「鐵花商圈」或「我在太麻里好解憂」。

鐵花商圈理事長李致遠指出，藉由暑假台東熱氣球熱潮，在暑假旺季順勢提出消費集點活動，太麻里商圈理事長郭大誠也表示，邁入第二年的「我在太麻里好解憂」系列活動，將暑假觀光熱潮再延伸太麻里金針花季觀光活動，串聯在地商圈店家和民眾一起參與歡樂商圈導覽散策解憂趣、品嚐在地農特產風味與小吃店家，不僅有集結在地市集、親子手作、商圈導覽等多元策展與在地商圈店家消費集點，歡迎全國民眾暑假來台東賞美景、品美食、參加各式精彩活動。 經濟部商業發展署商圈串聯台東鐵花商圈、太麻里商圈兩大商圈推出消費集點兌換活動，歡迎全國民眾暑假來台東賞美景、品美食。圖／經濟部提供 經濟部商業發展署商圈串聯台東鐵花商圈、太麻里商圈兩大商圈推出消費集點兌換活動，歡迎全國民眾暑假來台東賞美景、品美食。圖／經濟部提供

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