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宜蘭、北北桃、嘉義、花蓮 獲頒「食育力五星城市」

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
「2025食育力五星城市」頒獎典禮今天登場，嘉義縣衛生局局長趙紋華（左起）、宜蘭縣代理縣長林茂盛、桃園市副市長蘇俊賓、花蓮縣副縣長顏新章、台北市副市長張溫德、新北市農業局局長諶錫輝受獎合影。記者邱德祥／攝影
「2025食育力五星城市」頒獎典禮今天登場，嘉義縣衛生局局長趙紋華（左起）、宜蘭縣代理縣長林茂盛、桃園市副市長蘇俊賓、花蓮縣副縣長顏新章、台北市副市長張溫德、新北市農業局局長諶錫輝受獎合影。記者邱德祥／攝影

「2025食育力五星城市」頒獎典禮今天登場，榮獲「五星城市」殊榮的縣市首長與代表出席，宜蘭縣、新北市、嘉義縣、桃園市、台北市、花蓮縣等地方政府齊聚一堂，與農業部中央單位代表與長期投入飲食教育與公共倡議的民間夥伴共同落實全民食育行動。

由「食力」發起的「食育力城市大調查」自2021年啟動以來，邁入第五屆。2025年調查更進一步對應「食農教育法」與「第一期食農教育推動計畫(112〜116年)」內涵，全面檢視台灣22縣市在法制化上路後的實際落地進展。

本屆調查以81項客觀指標，涵蓋農業與環境、教育與文化、健康與營養、食安與衛生4大構面進行量化評比，並結合來自中華民國營養師公會全國聯合會、全國家長會長聯合會、國教行動聯盟、澧食基金會、荒野保護協會的協力合作，進行主觀滿意度調查，總計收回4,853份有效問卷，兼具數據廣度與在地觀察。

今年脫穎而出的「五星城市」，不僅延續地方政府長期在政策設計與系統推動的穩定性，也展現各城市在制度創新、社區參與與跨局處整合等多面向的進步與深化，再次驗證「食育不只是教育，更是全民行動」。

獲獎的新北市由農業局長諶錫輝（右）代表領獎。記者邱德祥／攝影
獲獎的新北市由農業局長諶錫輝（右）代表領獎。記者邱德祥／攝影
獲獎的桃園市由副市長蘇俊賓代表領獎，他展示了桃園市的特色農產品月曆。記者邱德祥／攝影
獲獎的桃園市由副市長蘇俊賓代表領獎，他展示了桃園市的特色農產品月曆。記者邱德祥／攝影
獲獎的台北市由副市長張溫德（右）代表領獎。記者邱德祥／攝影
獲獎的台北市由副市長張溫德（右）代表領獎。記者邱德祥／攝影

食農教育 農業部

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