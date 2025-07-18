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姓「高」的人注意！高鐵國旅、飯店聯票有優惠 還有高鐵半價車票可拿

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台灣高鐵國旅聯票、飯店聯票推出「爸氣出發 八折同行」專案。台灣高鐵提供
台灣高鐵國旅聯票、飯店聯票推出「爸氣出發 八折同行」專案。台灣高鐵提供

父親節即將到來，今年父親節，台灣高鐵國旅聯票、飯店聯票推出「爸氣出發 八折同行」專案，攜手多家旅遊平台與飯店業者，打造專屬爸爸的療癒之旅。即日起至8/10止，預訂專案可享加購高鐵票價優惠（適用搭乘日期自8月1日起至8月10日止），TGo會員再享加碼好康，凡於活動期間內購買「國旅聯票」或「飯店聯票」之高鐵TGo會員，只要會員名字中含有「高、鐵、聯、票」任一字（需同字），即贈高鐵標準車廂對號座5折電子兌換券乙張。

台灣高鐵「國旅聯票」精選門票、體驗、交通及遊程等逾千項旅遊商品，透過國旅聯票四大合作平台（Klook、KKday、易遊網、ibon售票系統）皆可預訂。此次國旅聯票「爸氣出發 八折同行」專案，特別推薦適合犒賞爸爸的星級美食與放鬆行程，凡購買指定旅遊商品即可享不分平假日加購高鐵票8折優惠，包含匯聚頂級食材與主廚手藝，帶給您極致味蕾饗宴的台北美福大飯店彩匯自助餐星級Buffet；坐擁翠綠山林與溫泉溪流，放鬆身心理想去處的烏來馥蘭朵渡假酒店景觀湯屋；或安排釋放壓力的療癒岩盤浴、汗蒸幕等行程，與爸爸搭高鐵輕鬆出遊、在旅途中好好放鬆，感受子女滿滿的愛。

「飯店聯票」的「爸氣出發 八折同行」專案，合作飯店遍布北中南東，提供旅客於飯店官網訂房並加購高鐵票，即享平日78折（周一至四）、假日（周五至日）8折的超值優惠。多家飯店也同步推出專屬父親節限定住房禮遇，包括父親節專屬贈品、星級美食、SPA療程等，讓爸爸享受高品質的住宿體驗。特別推薦鄰近台北車站的台北凱撒大飯店，入住精緻雙人房每晚3,999元起，贈皮件刻字體驗單人課程券與飲品兌換券，連續入住兩晚以上再享9折並加贈早餐一次；若想安排一場美食與放鬆兼具的小旅行，不妨選擇位於逢甲夜市的台中享得道行旅「爸氣享放鬆」專案，雙人房含早餐與宵夜每晚3,699元起，還贈專業按摩舒壓服務，讓爸爸放鬆一下；想陪爸爸開心小酌，則推薦入住鄰近愛河旁的高雄翰品酒店，雅緻雙人房平日含早餐2,669元起，每房再加贈一手海尼根啤酒與Happy hour歡樂時光，陪伴爸爸飲酒談心。

同時，今年父親節限定寵爸專案，特別加碼TGo會員專屬活動，凡於活動期間內，購買台灣高鐵「國旅聯票」或「飯店聯票」之高鐵TGo會員，只要會員名字中含有「高、鐵、聯、票」任一字（需同字），即贈高鐵標準車廂對號座5折電子兌換券乙張。

高鐵 飯店 爸爸

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