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越南醫療團訪亞大醫院 盼加強臨床合作交流

中央社／ 台中18日電

越南醫院VINH DUC General Hospital醫療團今天參訪亞大醫院脊椎及疼痛治療、智能復健機器人等智慧醫療。亞大醫院說，期待在臨床應用端合作，輸出台灣醫療技術軟實力。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿表示，政府近年推動南向政策，鼓勵與周邊國家及民間團體發展醫療、農業、觀光、科技等領域合作關係。院方透過中興大學產學研鏈結中心聯繫，邀請VINH DUC GeneralHospital董事長Nguyen Dinh Chi及多名院方代表參訪，促成台越醫療的合作。

亞大醫院院長許永信說，越南近年來經濟發展一日千里，在國際上備受矚目，越南國人對於醫療需求與期待也會日益提升。亞大醫院樂意與國際夥伴分享實務經驗，攜手提升亞洲地區的醫療品質，為雙方未來合作奠下重要里程碑。

今天的參訪行程包括脊椎及疼痛治療中心、高壓氧中心、智能復健機器人中心、癌症中心等單位，院方同時安排實地操作體驗機器人復健，讓參訪團了解患者使用時的真實感受。

雙方會後均表示，必須透過持續交流才有機會深入認識彼此，有信心未來可以強化國際醫療與資源共享。亞大醫院表示，期盼在臨床應用端合作互補所長，穩定輸出台灣醫療技術軟實力。

越南 經濟發展 復健

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