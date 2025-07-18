Uber Eats 傳7月再砍外送員費用 聲明是將部分獎勵轉為基本費用

外送平台業者Uber Eats預計今年7月底再次調降外送員報酬，UberEats表示，確實有行程費用調整，已主動通知外送人員，但強調不是調降，是將部分趟次獎勵轉為基本費用，使外送報酬更即時反映地點、時間、距離與訂單複雜度等實際情況，使外送體驗更有效率。

Uber Eats表示與主管機關持續溝通，也重視外送員的意見，外界對行程費用調整有各種解讀，保持尊重。

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