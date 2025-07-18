外送員工會針對片面降薪發動抗爭 Uber Eats回應了
Uber Eats於7月底擬片面調降外送員報酬，各地外送員工會今召開記者會，呼籲Uber Eats在未達勞資政三方共識前，不得擅自更動薪酬制度。對此，Uber Eats回應，此次調整目的絕非調降，而是將部分趟次獎勵轉為基本費用，以回應長久以來外送合作夥伴的期待。
Uber Eats指出，重視與每位外送合作夥伴的長期合作。日前，已主動通知外送合作夥伴，即將有行程費用的調整。此次調整目的絕非調降，而是將部分趟次獎勵轉為基本費用，以回應長久以來外送合作夥伴的期待；此外，此一更新也將使外送報酬更即時反映地點、時間、距離與訂單複雜度等實際情況，使外送體驗更有效率。
Uber Eats表示，了解各界對於行程費用的變化相當關心，也有不同解讀，完全理解與尊重。「我們一直積極與主管機關保持溝通，也會持續傾聽每位外送合作夥伴的聲音，不斷優化平台運作與合作體驗，同時維持外送合作夥伴所重視的工作彈性與自由。」
Uber Eats於7月底擬片面調降外送員報酬，各地外送員工會今召開記者會，嚴正譴責平台業者吃人夠夠、漠視外送員的勞動尊嚴，呼籲Uber Eats在未達勞資政三方共識前，不得擅自更動薪酬制度，否則全國外送員將聯手抵制、發動抗爭。除此，工會也要求業者針對停權機制、報酬、定型化契約3項訴求展開實質協商。
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