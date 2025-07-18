新竹台大竹北院區獲捐重症保溫箱 守護新竹早產兒生命起點

新竹台大分院今天於竹北院區舉行「重症加護型新生兒保溫箱捐贈記者會」，感謝麥當勞叔叔之家慈善基金會再次捐贈重症加護型新生兒保溫箱，以實際行動支持早產兒與重症新生兒的照護，攜手打造更安全、穩定的生命起點。

院長余忠仁指出，隨著新竹地區人口快速成長，婦幼醫療需求顯著增加，早產與重症新生兒的照護更顯重要。感謝基金會長年支持兒童醫療，讓第一線醫療團隊得以即時應對急難挑戰，成為基金會與醫療攜手守護生命的典範。

小兒部醫師賀紹茹分享，一位顏寶寶出生僅30周、體重也僅935克，在保溫箱中度過最關鍵的初生階段。歷經插管、導管與多項密集治療，終於在醫療團隊與家屬的細心照護下茁壯成長。今天在記者會中，這位顏寶寶已長大為1歲9個月，她與母親一起前來獻花，感謝基金會與醫療團隊在生命關鍵時刻的陪伴與守護，並特別向賀紹茹醫師表達謝意。

小兒部主任傅俊閔說明，此次捐贈的保溫箱具備溫濕度穩定控制、LED黃疸光照燈、床面升降與旋轉等先進功能，能在不移動寶寶的情況下進行插管與靜脈導管處置，降低失溫與感染風險，是新生兒加護治療的強力後盾。

麥當勞叔叔之家慈善基金會董事長李昌霖表示，期盼每一位寶寶都能平安長大、健康成長，因此在得知極低體重新生兒在照護上需要更多資源挹注時，基金會決定再捐贈2台重症加護型新生兒保溫箱。

余忠仁說，醫療照護不應止於治療，更應涵蓋家庭支持與社會共好，「讓每位孩子站在相對公平的起跑點上，健康與希望才能延續。」新竹台大分院未來將持續強化婦幼與急重症醫療量能，與社會各界共同建構更具韌性與溫度的健康照護網絡。 小朋友的母親親手獻花，感謝基金會與醫療團隊在生命關鍵時刻的陪伴與守護。記者郭政芬／攝影 麥當勞叔叔之家慈善基金會李昌霖董事長也回贈志工媽媽手工縫製的「麥麥熊」，將愛與祝福送給小朋友。記者郭政芬／攝影 新竹台大分院今天於竹北院區舉行「重症加護型新生兒保溫箱捐贈記者會」，感謝麥當勞叔叔之家慈善基金會再次捐贈重症加護型新生兒保溫箱。記者郭政芬／攝影

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