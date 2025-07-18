新竹台大竹北院區獲捐重症保溫箱 守護新竹早產兒生命起點
新竹台大分院今天於竹北院區舉行「重症加護型新生兒保溫箱捐贈記者會」，感謝麥當勞叔叔之家慈善基金會再次捐贈重症加護型新生兒保溫箱，以實際行動支持早產兒與重症新生兒的照護，攜手打造更安全、穩定的生命起點。
院長余忠仁指出，隨著新竹地區人口快速成長，婦幼醫療需求顯著增加，早產與重症新生兒的照護更顯重要。感謝基金會長年支持兒童醫療，讓第一線醫療團隊得以即時應對急難挑戰，成為基金會與醫療攜手守護生命的典範。
小兒部醫師賀紹茹分享，一位顏寶寶出生僅30周、體重也僅935克，在保溫箱中度過最關鍵的初生階段。歷經插管、導管與多項密集治療，終於在醫療團隊與家屬的細心照護下茁壯成長。今天在記者會中，這位顏寶寶已長大為1歲9個月，她與母親一起前來獻花，感謝基金會與醫療團隊在生命關鍵時刻的陪伴與守護，並特別向賀紹茹醫師表達謝意。
小兒部主任傅俊閔說明，此次捐贈的保溫箱具備溫濕度穩定控制、LED黃疸光照燈、床面升降與旋轉等先進功能，能在不移動寶寶的情況下進行插管與靜脈導管處置，降低失溫與感染風險，是新生兒加護治療的強力後盾。
麥當勞叔叔之家慈善基金會董事長李昌霖表示，期盼每一位寶寶都能平安長大、健康成長，因此在得知極低體重新生兒在照護上需要更多資源挹注時，基金會決定再捐贈2台重症加護型新生兒保溫箱。
余忠仁說，醫療照護不應止於治療，更應涵蓋家庭支持與社會共好，「讓每位孩子站在相對公平的起跑點上，健康與希望才能延續。」新竹台大分院未來將持續強化婦幼與急重症醫療量能，與社會各界共同建構更具韌性與溫度的健康照護網絡。
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