川普腿部浮腫罹慢性靜脈功能不全 醫建議多做「這動作」

美國總統川普被診斷出有「慢性靜脈功能不全」，近日他的手背上被發現出現輕微瘀青、腿部浮腫。台大醫院北護分院家庭醫學科主治醫師黎家銘指出，長者常見慢性靜脈問題，主因是血管彈性退化，治療上多採保守作法「穿壓力襪」，透過外力加壓維持彈性，也建議可以多「抬腿」讓血液回流。

長輩常見慢性靜脈功能不全，主要原因是身體老化後，血管彈性變差。黎家銘說，血管就像橡膠管，有彈性的管路可以隨血液擴張或收縮，但是年長後收縮能力變差，會讓血液無法順利流動。原本靜脈把血液送回心臟，是要靠「瓣膜」關閉阻止血液逆流，但是當退化後瓣膜關不緊，長期下來會讓靜脈曲張，讓下肢血管呈現如紫黑色的樣貌並且如蚯蚓般突起。

黎家銘表示，高血壓、糖尿病、抽菸、血液循環差等民眾，本身血管狀況較差，更容出現下肢浮腫；若是血液循環不好者更有可能讓皮膚顏色變深、變硬，甚至一抓就破、產生潰瘍，照顧起來很困難。

慢性靜脈功能不全臨床常見症狀，包括下肢腫脹感、明顯靜脈擴張等。黎家銘指出，最常用的診斷工具是超音波，無侵入性，又能觀察靜脈回流狀況、有無血栓等。另外，醫師多會確認患者是否存在三高、癌症、久坐等危險因子。

治療則以保守治療為主，黎家銘指出，穿彈性襪最為常見，利用外力加壓來幫助血管維持彈性；雖然效果不錯，但穿著不易是目前最好的非藥物治療方法。另外，他建議民眾可在傍晚將腿抬高20分鐘，幫助血液回流到心臟，有助減少夜間頻尿與下肢腫脹，又或是下肢伸展運動也是有效方式，並且控制三高、體重與戒菸也是重點。

若靜脈曲張嚴重影響生活品質，或靜脈已擴張變形、出現疼痛，則會考慮進一步治療。黎家銘表示，目前多以雷射治療，燒掉功能不良的靜脈為主，除非出現狀況才考慮開刀，透過打靜脈硬化劑處理。

黎家銘提醒，像老師、店員等長時間站立的工作者，也可在平常穿彈性襪預防靜脈曲張，下班抬腿，也有助減輕下肢壓力。早期保養可以降低靜脈受損風險，年紀大時發作機率也會降低。另，懷孕時腹腔壓力升高，也容易導致靜脈曲張，建議孕婦適度穿彈性襪輔助，維持靜脈功能健康。

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