南投45歲女腦溢血 竟是少見顱內動靜脈畸形

南投一名45歲婦女腦溢血送醫，神經外科醫師陳奕安表示，患者腦出血部位不是常見位置、年紀較輕，且曾因意識混亂及嘔吐就醫，進一步檢查確認是少見的「顱內動靜脈畸形」。

衛生福利部南投醫院今天發布新聞稿表示，45歲婦女日前因意識不清、左側肢體無力被送至急診，透過電腦斷層檢查出腦溢血，由於這名婦女近期曾因意識混亂及嘔吐就醫，醫師警覺異常而進一步檢查，確診為少見的顱內動靜脈畸形，持續積極治療中。

支援南投醫院的三軍總醫院神經外科醫師陳奕安說，身體血液循環一般由動脈經微血管再回到靜脈，而顱內動靜脈畸形多是因先天異常或遺傳性疾病造成腦部動脈直接連接到靜脈，沒有經過微血管，可能造成腦溢血、肢體無力、癲癇等問題。

陳奕安表示，動靜脈畸形盛行率約0.14%，平時不會有明顯症狀，大部分人是腦溢血或發生癲癇時檢查出來，也有一部分人是健檢發現；這名婦女腦出血部位不是常見出血位置，因此進一步安排核磁共振檢查，並透過血管攝影確診顱內動靜脈畸形。

陳奕安表示，腦溢血常見原因是高血壓控制不好，但若病患年紀較輕或出血位置非常見高血壓性腦出血位置，就需懷疑是否其他原因；提醒民眾若劇烈頭痛、肢體無力、癲癇症狀，應儘速尋求醫療協助，若診斷是動靜脈畸形，將根據病灶大小、位置、靜脈引流路徑、病人整體狀況，安排最適合治療。

南投醫院院長洪弘昌表示，近年透過中央及地方主管機關協助，逐步提升醫療設備、人力及緊急醫療應變能力，南投醫院2020年成立心導管中心，拯救許多急性冠狀動脈心臟病患，今年更透過醫學中心支援計畫，開始施行頭頸部血管疾病診斷及介入治療。

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