減重不難！她採用「1410輕斷食法」 不到1年瘦了13公斤

現代人生活忙碌，飲食不正常又缺少運動，導致不少人肥胖、身材走樣，才來開始想方設法要減重。除了運動以外，很多人都會嘗試斷食法，最常聽到的就是168斷食法，不過營養師高敏敏在臉書推薦「1410輕斷食法」，比起168更好執行。

高敏敏邀請好友拍攝影片，分享減重心得。好友表示自己不愛運動，再加上同事很愛揪團買下午茶，就這樣不到一年竟然胖了8公斤，雖然也有想過要開始運動減肥，但下班後已經很晚，常常空不出時間。之後透過高敏敏營養師推薦的「1410輕斷食法」，讓她成功瘦下來。

好友說減重第一步就是先拒絕炸物和甜點，另外想喝手搖飲的話，可以選擇無糖茶，每天也會喝足3000cc的水。如果在斷食期間還是很餓的話，可以吃一點點低GI水果來取代零食。在上班的空檔，也會簡單做一些伸展運動來幫助消水腫，就這樣不到一年時間，體重竟然減了13公斤，體脂率也降到6%。

對此，高敏敏營養師解釋，「1410輕斷食法」就是1天24小時內，10小時可以進食，另外14小時空腹，利用控制飲食的時間來讓囤積變少、代謝變好，身材也就不會再繼續變胖，反而會慢慢瘦下來。

至於進食時間內要怎麼吃？高敏敏提出3點原則：

1.多喝水。每天至少2000到3000cc的水，水喝足夠，新陳代謝就會提升。 2.均衡飲食。少吃油炸、甜點、加工食品，多攝取蛋白質、膳食纖維。 3.控制份量。吃飯吃8分飽就好，吃太撐很容易胖。

假如斷食期間很餓怎麼辦？高敏敏建議如果是「嚴格派」的人，斷食期間不要吃東西，只喝水就好，效果最佳；如果是剛開始調適的「適應派」，可以吃一點低GI的水果，也可以吃原型態的食物，例如無糖豆漿、燙青菜、低脂鮮奶等等。高敏敏表示，減重不是餓肚子，而是聰明吃，想要瘦下來就要從少吃多動開始。

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