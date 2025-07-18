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台中工人流汗多沒喝水 2天沒尿尿急性腎衰竭送醫

中央社／ 台中18日電

台中市1名在工地上班的男子2天沒小便，日前上班到一半突感身體發熱，右上腹和左下腹疼痛，幾乎昏厥，送醫檢查為急性腎衰竭，住院治療3天後才恢復。

大甲李綜合醫院今天發布新聞稿，腎臟內科主治醫師陳采峯表示，患者被送到急診時血壓低，昏厥到幾乎休克，生命徵象不穩定，緊急急救住院治療，才逐漸恢復正常。

患者自述在工地上班，天氣酷熱、汗流很多，但水分補充很少，幾乎2天沒尿尿，沒想到上班時頭昏快昏倒，被同事送到醫院，住院3天才出院。

陳采峯說，患者有慢性腎臟病，加上流汗多，水分補充少，導致血容量不足、電解質流失，造成脫水、血鈉低、急性腎衰竭、代謝性酸中毒，嚴重到意識模糊，還好及時送醫，否則可能喪命。

陳采峯表示，患者幾年前也曾喝水不足，在大熱天罹患急性腎衰竭被送醫治療，沒想到又由於同樣病症住院。近期天氣熱，他收治熱傷害患者比去年同期至少多3成。

陳采峯說，天氣持續酷熱，一定要隨時補充水分，即使在冷氣房內也要喝水，才能避免熱中暑，也要注意尿液量，如果流汗多、尿液量變少或尿液顏色變深、有茶褐色要提高警覺，可能是水量補充不足，不要以為有喝水就是補充水分，一定要喝夠量，隨時補充，等口渴再喝就太慢了。

腎臟病 患者

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