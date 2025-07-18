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薇帕颱風外圍強對流下午正面衝擊東半部 恐再有新颱風朝台灣接近

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
預計今天下午起，薇帕颱風外圍的強對流就會正面衝擊東半部，明天雨勢最大，提醒東半部要小心防範。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
預計今天下午起，薇帕颱風外圍的強對流就會正面衝擊東半部，明天雨勢最大，提醒東半部要小心防範。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

薇帕颱風凌晨2時生成，中央氣象署已於上午11時30分發布海上颱風警報。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，小心薇帕颱風外圍侵襲，薇帕颱風屬季風低壓特性，結構有點外強中乾，外圍的風雨不小。

「觀氣象看天氣」表示，預計今天下午起，外圍的強對流就會正面衝擊東半部，明天雨勢最大，提醒東半部要小心防範。

由於外圍的風力不小，「觀氣象看天氣」表示，明天北部、東北部、恆春半島將出現8、9級的強陣風。明天西南部沿海的風浪也不小，如果中心稍偏北，西南部陸地也會出現一陣陣的風雨，須密切觀察。

另外，「觀氣象看天氣」表示，許多模式均預測，薇帕颱風過後在台灣東南部外海，會再孵出一個颱風、並朝台灣接近。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

薇帕颱風 氣象署

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